"Tiene muchas cosas de él": DT de Real Madrid compara a Jude Bellingham con Kaká

El centrocampista inglés Jude Bellingham no realizó el entrenamiento del viernes del Real Madrid por "una pequeña molestia" en el tobillo izquierdo; pero su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, confirmó su presencia en el duelo liguero frente al Granada.



"Mañana está para jugar", confirmó en su comparecencia el técnico madridista. "No tiene ningún problema, está un poco cansado y ha tenido una pequeña molestia en el tobillo. Hemos preferido evitar contacto para que no empeore, pero mañana podrá jugar el partido", añadió.



En una acción fortuita el pasado miércoles, en el duelo de la Liga de Campeones ante el Napoli, Bellingham se torció el tobillo izquierdo él solo. Tras ser atendido por los médicos pudo seguir con dolor en el partido y acabó siendo decisivo marcando y asistiendo en el triunfo madridista. Tras guardar reposo el jueves, en la vuelta al trabajo el viernes apenas realizó cinco minutos de suave carrera continua en solitario.

Jude Bellingham y su golazo ante Napoli. | Fuente: ESPN

Bellingham comparado con Kaká

"Es un jugador espectacular, fantástico. Estamos encantados con él. Es muy respetado en el equipo no por los goles que marca, por el trabajo que es capaz de hacer", manifestó Ancelotti que confesó que el inglés le recuerda en aspectos del juego al brasileño Kaká. "Lo comparé con Zidane pero sorprendido con Bellingham como lo estuve cuando vi a Kaká. No digo que se parezca, pero tiene muchas cosas de él".



Convencido de que la racha goleadora de Bellingham (15 goles en 16 partidos) es imposible de mantener, 'Carletto' resaltó la importancia del inglés en otras facetas del juego.



"Nunca le hemos pedido a Bellingham marcar goles. Los está marcando porque tiene una fantástica habilidad de llegar a área rival en el momento justo. Tiene que seguir así pero llegará el momento que no marcará goles y el respeto nuestro lo tiene por el trabajo que hace".