Carlo Ancelotti y las veces que abrió la puerta a Arabia Saudita

"Cuando el sol golpea, está esperando". Es la sensación que deben sentir en Brasil, luego de que, en un giro de 180 grados, Carlo Ancelotti diera un paso atrás en su acuerdo de palabra para ser el próximo seleccionador del ‘Scratch’, según apunta la prensa española y brasilera.

Y es que ha existido otra oferta tentativa desde Asia: Arabia Saudita. Una opción de la que ya se habló en el mes de febrero de este año, cuando se reveló el interés de los saudíes por el brasileño Vinicius Junior.

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí, ¿por qué no?”, dijo Ancelotti en modo de broma en rueda de prensa, al ser preguntado sobre si se veía entrenando en el país árabe.

💵 ¡Ancelotti se pronuncia sobre la entrada de Arabia en el mercado europeo! pic.twitter.com/E1DUDxRwIw — Diario AS (@diarioas) February 14, 2025

"No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente" Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid

Los discursos de Ancelotti en favor de Arabia Saudita

Cabe recordar que Carlo Ancelotti tuvo unas palabras cuando fue consultado sobre el anuncio de que Arabia Saudita será el organizador del Mundial 2034.

“No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo”, señaló.

🤨 Ancelotti: "Con Arabia no veo nada raro, es un proyecto muy serio en un país muy fuerte, el fútbol se ha globalizado" pic.twitter.com/4oPYRJeBK6 — Diario AS (@diarioas) January 31, 2025

Palabras de respeto que tuvo también el 8 de diciembre de 2023, después de que el golfista español Jon Rahm firmase por el entonces incipiente circuito LIV de golf, promovido por un fondo inversor saudí, por 500 millones de euros.

"No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente", sostuvo en aquella rueda de prensa.

"Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo", concluyó ese diciembre de 2023 y casi dos años después, Arabia Saudita le abre la puerta para incrementar su legado como entrenador.