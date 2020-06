Hinchas del Liverpool durante el partido entre Chelsea y Manchester City | Fuente: Captura

Liverpool es el campeón de la Premier League 2019-20. Con siete fechas de anticipación, el cuadro de Jurgen Klopp levantó el título tras la derrota del Manchester City por 2-1 ante el Chelsea, con lo que ya no podrá alcanzar en la cima a los ‘reds’.

Se trata del primer trofeo en la historia del equipo bajo el formato actual del fútbol inglés, ya que tomando en cuenta el palmarés de toda la primera división, llega a su título número 19, siendo el segundo más ganador.

Los hinchas no pudieron festejar con su equipo en la cancha, ni podrían haberlo hecho desde las gradas debido a las medidas tomadas a causa de la pandemia del coronavirus, pero eso no fue motivo para no estar presentes en un día especial.

La señal que tenía la responsabilidad del cotejo entre Chelsea y Manchester City, contó con la idea de llevar adelante la transmisión del juego y en simultáneo tener conectados a diversos aficionados del Liverpool a través de la plataforma Zoom. Ellos estaban visualizando el cotejo y alentaron al elenco de Frank Lampard en su victoria, que derivó en la coronación de su equipo.

Ellos aparecieron en la señal internacional en momento claves del partido, como el palo de Raheem Sterling, el gol de penal de William o en ataque del City que fueron detenidos por el portero Kepa Arrizabalaga.

Nada separó a los hinchas para festejar el título de Liverpool, que vuelve a gritar campeón en Inglaterra 30 años después.