Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 20 2025?

Chile vs Nueva Zelanda Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este sábado 27 de septiembre por la fecha 1 del grupo A del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por Chilevisión, América TV (canal 4), DSports, DGO, América tvGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juega Chile vs Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20 2025?



El partido entre Chile vs Nueva Zelanda se disputará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene capacidad para 48 665 espectadores.

¿A qué hora juegan Chile vs Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Chile vs Nueva Zelanda comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Chile Sub 20 vs Nueva Zelanda en vivo por TV y streaming?



El partido entre Chile vs Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de América TV (canal 4), Chilevisión y DSports. Vía streaming, será transmitido por América tvGO, DGO y FIFA+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Lista de convocados de Chile al Mundial Sub 20 2025

Arqueros: Ignacio Sáez (Universidad de Chile), Sebastián Mella (Huachipato) y Gabriel Maureira (Colo Colo).

Defensas: Ian Gárguez (Palestino), Nicolás Suárez (Colo Colo), Milovan Celis (Unión Española), Matiás Pérez (Lecce), Felipe Faúndez (O'Higgins) y Patricio Romero (Cobreloa).

Volantes: Mario Sandoval (Audax Italiano), Nicolás Cárcamo (Huachipato), Joaquín Silva (Santiago Wanderers), Flavio Moya (Universidad de Chile), Agustiín Arce (Deportes Limache) y Lautaro Millán (Independiente).

Delanteros: Emiliano Ramos (Everton), Francisco Marchant (Colo Colo), Rodrigo Godoy (O'Higgins), Vicente Álvarez (Unión San Felipe), Juan Francisco Rossel (Universidad Católica) y Willy Chatiliez (Huesca).

