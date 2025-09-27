Partidos de hoy, domingo 28 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Mundial Sub 20

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 28 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Cienciano. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas para este domingo 28 de septiembre y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 28 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
6:00 p.m. | Cienciano vs Alianza Lima - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
7:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Sevilla - ESPN 2, Disney+
9:15 a.m. | Elche vs Celta - DSports, DGO
11:30 a.m. | Barcelona vs Real Sociedad - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Real Betis vs Osasuna - DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
8:00 a.m. | Aston Villa vs Fulham - ESPN, Disney+
10:30 a.m. | Newcastle vs Arsenal - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
5:30 a.m. | Sassuolo vs Udinese - ESPN, Disney
8:00 a.m. | Roma vs Hellas Verona - ESPN 3, Disney+
8:00 a.m. | Pisa vs Fiorentina - Disney+
11:00 a.m. | Lecce vs Bologna - Disney+
1:45 p.m. | Milan vs Napoli - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
8:30 a.m. | Friburgo vs Hoffenheim - Disney+
10:30 a.m. | Colonia vs Stuttgart - Disney+
12:30 p.m. | Union Berlin vs Hamburgo - Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
8:00 a.m. | Nice vs Paris FC - ESPN 4, Disney+
10:15 a.m. | Lille vs Lyon - ESPN 4, Disney+
10:15 a.m. | Angers vs Stade Brestois - Dsiney+
10:15 a.m. | Metz vs Le Havre - Disney+
1:45 p.m. | Rennes vs Lens - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
11:30 a.m. | Danubio vs Montevideo City - Disney+
2:00 p.m. | Juventud vs Nacional - Disney+, GolTV
4:30 p.m. | Plaza Colonia vs River Plate - Disney+, GolTV
7:00 p.m. | Miramar Misiones vs Defensor Sporting - Disney+, GolTV
Partidos de hoy, Eredivise - Países Bajos
5:15 a.m. | NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar - Disney+
7:30 a.m. | Groningen vs Feyennord - Disney+
Partidos de hoy - Mundial Sub 20 - FIFA
3:00 p.m. | Marruecos vs España - DSports+, DGO
3:00 p.m. | Italia vs Australia - DSports 2, DGO
6:00 p.m. | Brasil vs México - DSports+, DGO
6:00 p.m. | Cuba vs Argentina - DSports, DGO
Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica
6:30 a.m. | Sint-Truinden vs Genk - DAZN
Partidos de hoy, Segunda División - España
7:00 a.m. | Real Sociedad B vs Córdoba - Disney+
9:15 a.m. | Cádiz vs Ceuta - Disney+
9:15 a.m. | Burgos vs Málaga - DSports 9, DGO
11:30 a.m. | Real Valladolid - Cultura Leonesa - Disney+
11:30 a.m. | Sporting Gijón vs Albacete - Disney+
2:00 p.m. | Huesca vs Granada - DSports 9, DGO
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
2:00 p.m. | América de Cali vs Envigado - RCN
4:10 p.m. | Águilas Doradas vs Deportivo Cali - RCN
6:20 p.m. | Santa Fe vs La Equidad - RCN
8:30 p.m.| Junior vs Deportivo Pasto - RCN
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
12:00 p.m. | Braga vs Nacional - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
4:00 p.m. | Independiente del Valle vs Delfin - ECDF
4:00 p.m. | U. Católica vs Deportivo Cuenca - ECDF
4:00 p.m. | Técnico Universitario vs LDU - ECDF
4:00 p.m. | Orense vs Emelec - ECDF
4:00 p.m. | Libertad vs Vinotinto - ECDF
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
6:00 p.m. | Cincinnati vs Orlando City - MLS, TNT
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
1:15 p.m. | Racing vs Independiente - Disney+
4:00 p.m. | River Plate vs Deportivo Riestra - ESPN, Disney+
5:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs Huracán - TyC Sports
6:15 p.m. | Instituto vs Lanús - Fanatiz
Partidos de hoy, Serie A - Brasi
9:00 a.m. | Gremio vs Vitoria - L1 Max, L1 Play
2:00 p.m. | Bahía vs Palmeiras - Fanatiz
2:00 p.m. | Fluminense vs Botafogo - Globo TV
4:30 p.m. | Bragantino vs Santos - Fanatiz
6:30 p.m. | Corinthians vs Flamengo - Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Fenerbahce vs Antalyaspor - Disney+