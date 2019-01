Chile debuta hoy en el Sudamericano Sub 20 ante Bolivia | Fuente: ANFP

Chile vs. Bolivia EN VIVO | La Selección de Chile debutará este jueves ante Bolivia en el Grupo A de la 29ª edición del Sudamericano Sub 20 con la idea de justificar desde el comienzo su condición de anfitrión del torneo, para el que ha tenido una larga preparación. El partido va a las 5:30 p.m. (hora peruana/en Chile 7:30 p.m.)



Para la Roja una buena actuación es una obligación tras el paupérrimo cometido que mostró hace dos años en el Sudamericano de Ecuador, en el que no sumó nada y regresó a casa como colista de su grupo.



Las entradas, que son gratis, se agotaron el martes en la ciudad de Rancagua, donde arrancará este jueves el Sudamericano con una jornada doble en el estadio El Teniente, de esa localidad, a 90 kilómetros al sur de Santiago, con el choque Venezuela-Colombia en el primer turno.



Mientras Bolivia se ha preparado en un campo de la misma Rancagua, Chile se ha entrenado en la vecina localidad de Requínoa, en el complejo deportivo del club O'Higgins, de la primera división chilena, donde el entrenador, Héctor Robles, ha pulido el funcionamiento de sus dirigidos.



Chile perdió por lesión al goleador Nicolás Guerra, uno de los jugadores con más experiencia en primera división, afectado de un desgarro que privó al equipo de buena parte de su capacidad ofensiva; Diego Valencia fue convocado en su reemplazo.



El ecuatoriano Sixto Vizuete, entrenador de Bolivia, llegó a Chile con la idea de dejar una huella en el torneo.



"Ya no somos un relleno, somos protagonistas", ha señalado por su parte César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.



La plantilla boliviana ha pasado por un exigente calendario preparatorio, que incluyó partidos con Perú, Ecuador y Venezuela, trabajo que permite a Vizuete y a sus pupilos aspirar a llevar por primera vez a Bolivia a las instancias finales de un Sudamericano Sub'20.



En la edición anterior, celebrada en Ecuador, Bolivia no superó la primera fase.





Chile vs. Bolivia. alineaciones probables



Chile: Luis Ureta; Nicolás Fernández, Lucas Alarcón, Nicolás Díaz, Alex Ibacache; Tomás Alarcón, Ariel Uribe, Marcelo Allende; Carlos Villanueva, Iván Moralez y David Salazar. Entrenador: Héctor Robles.



Bolivia: Bruno Rivas; Jairo Quinteros, Emerson Velásquez, Luis Demiquel, Alan Siles; Daniel Rojas, Franz Gonzales, Ramiro Vaca, Erick Cano; Misael Cuéllar y Sebastián Melgar. Entrenador: Sixto Vizuete.





(Con información de EFE)