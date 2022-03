Christian Eriksen y Brandon Williams son protagonistas en Inglaterra. | Fuente: DAZN

Christian Eriksen es un jugador que no la ha pasado nada bien en los últimos meses. Y es que en la pasada Eurocopa sufrió un paro cardíaco en pleno partido, lo cual lo alejó de las canchas. Volvió para esta temporada, en donde juega en el Brentford.

Este sábado, su conjunto visitó al Norwich City por la jornada 28 de la Premier League. El volante danés Christian Eriksen fue titular en la victoria 3-1 de su equipo y se volvió protagonista de este cotejo con Brandon Williams casi al medio del campo, todo por una falta que le cometió a su rival de turno.

Es más, Williams también tomó a Eriksen y lo mandó al césped del Carrow Road. Incluso, el jugador del Norwich estuvo a punto de irse a las manos con el exInter de Milán, pero cuando lo reconoció su semblante cambió por completo.

Momento curioso entre Christian Eriksen y Brandon Williams

Así fue la jugada entre Christian Eriksen y Brandon Williams. | Fuente: DAZN

De inmediato y ya en el piso, abrazó al internacional con la Selección de Dinamarca. El danés, por su parte, recibió una tarjeta amarilla por la infracción.

En lo que respecta al juego, Ivan Toney firmó un triplete que enterró la crisis del Bentford tras ganar al colista de la Premier inglesa, el Norwich (1-3), que alejó de la amenaza de descenso al combinado que dirige Thomas Frank.



Siete derrotas y un empate resumían el periplo del Brentford de Christian Eriksen en los ocho partidos previos antes de visitar a los 'canarios' en un duelo clave por la salvación.



Aprovechó la depresión local el conjunto de Frank para reanimar a su plantilla y sumar su séptima victoria del curso. Y respirar.



Toney asumió la responsabilidad de los visitantes. Abrió el marcador a la media hora tras recibir un balón del noruego Kristoffer Ajer. Después, en la segunda parte, no falló desde los once metros para agrandar la ventaja de su equipo y sentenciar el choque. Dos faltas dentro del área de Benjamin Gibson supusieron un castigo para el Norwich. Acertó en ambas ocasiones desde los once metros Toney que puso en 0-3 el encuentro a la hora de juego.

