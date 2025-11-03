Venezuela vs Inglaterra EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17?

Venezuela vs Inglaterra EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del Mundial Sub 17.

Inglaterra vs Venezuela EN VIVO: se enfrentan este martes 4 de noviembre por la fecha 1 del grupo E del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 4, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 10:15 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs Venezuela en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Inglaterra vs Venezuela por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este martes 4 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 4 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Inglaterra en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 10:15 a.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 11:45 a.m. En Colombia, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 11:15 a.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 12:15 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 12:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Venezuela vs Inglaterra comienza a las 9:15 a.m.

¿Qué canal transmite el Venezuela vs Inglaterra en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?



En partido entre Venezuela vs Inglaterra será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de Venezuela para el Mundial Sub 17

Arqueros: Alan Vázquez (Metropolitanos FC), Ángel Pérez (Academia Puerto Cabello) y Andrés Lugo (Caracas FC).

Defensas: Ricardo Rincones (Monagas SC), Eider Barrios (Caracas FC), Marcos Maitán (Monagas SC), Dioner Fuentes (Monagas SC), Román Davis (UCV FC) y Luigi Pagano (Rayo Zuliano).

Volantes: Marco Libra (Bologna), Wiliander Muñoz (UCV FC), Gustavo Caraballo (Orlando City), Henrry Díaz (Monagas SC), Yerwin Sulbarán (Monagas SC), Yimvert Berroterán (UCV FC), Ender Albarrán (Estudiantes de Mérida), John Mancilla (Monagas SC), Juan Uribe (Caracas FC), Andrés Bolaño (Universidad de Chile).

Delanteros: Diego Claut (Deportivo Miranda) y David García (Houston Dynamo).

