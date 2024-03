Conmebol anunciará en vivo las decisiones del árbitro tras revisiones del VAR

En un esfuerzo por fortalecer la justicia deportiva y aumentar la transparencia en los partidos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ha anunciado una medida innovadora: la transmisión en vivo de las decisiones del árbitro después de las revisiones del Video Assistant Referee (VAR).

“Este procedimiento explicativo buscar dar a conocer en vivo, tanto al público en el estadio como también a los telespectadores, de las decisiones finales del árbitro luego de una revisión VAR”, indicó en una publicación la Conmebol.

Felipe Ramos, ex árbitro mexicano, expresó sus opiniones sobre esta nueva implementación, calificándola como una medida que, en su opinión personal, no le agrada del todo, debido a que solo se anunciará la decisión final del árbitro después de la revisión, sin explicar el razonamiento detrás de esa decisión.

"La verdad, no me gusta. No soy partidario de que el árbitro esté anunciando lo que está pasando o la decisión que tomó. Porque, digo y repito, con ver la repetición sabemos lo que va a decidir o al ver la jugada normal sabemos si el árbitro se equivocó o tomó la decisión acertada", indicó el ex árbitro FIFA.

Además, es importante aclarar que las conversaciones entre el árbitro principal y el árbitro del VAR no serán escuchadas por el público; únicamente se escuchará la decisión final durante el partido.

Descentralizado Conmebol dará a conocer decisiones del árbitro en vivo tras revisión VAR

¿Qué se podría mejorar para el VAR?

En cuanto a posibles mejoras del VAR, Ramos Rizo señala que, aunque su propósito es ayudar al árbitro principal a evitar errores graves durante el juego, todavía se están cometiendo fallos importantes en la toma de decisiones.

"En mi opinión, la FIFA se preocupa por sus torneos, más no por seguir capacitando a nivel mundial, y a nivel mundial, cada quien aplica el VAR como se les antoja", manifestó.

Por ello, entre las recomendaciones para un uso más efectivo de la tecnología del VAR, Ramos enfatiza la necesidad de mejorar el criterio arbitral y garantizar que las personas a cargo del VAR sean adecuadamente calificadas y sigan el protocolo establecido.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis