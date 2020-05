El portugués tendrá que volver a Italia. | Fuente: AFP

Juventus ha convocado al delantero Cristiano Ronaldo para iniciar los entrenamientos, según afirmó AS. Tras el visto bueno del Gobierno de Italia para regresar a las prácticas individuales el 4 de mayo, la 'Vecchia Signora' busca que los jugadores extranjeros regresen a Turín.

"Todos los clubes de Serie A, entonces, podrán regresar a trabajar en sus ciudades deportivas (utilizando solo los campos y manteniendo las distancias de seguridad), aunque cada equipo tendrá un calendario distinto. La Juventus comunicó a los jugadores que sus estructuras abrirán a partir del martes y ya pidió oficialmente a sus futbolistas en el extranjero regresar a Italia, donde tendrán que respetar dos semanas de cuarentena", afirmó el medio.

CR7, quien se encuentra en su ciudad natal de Madeira en Portugal, tendrá que regresar a Italia. "Cristiano, según medios portugueses, tuvo problemas para las autorizaciones de su avión privado, pero en Turín aseguran que en esta semana volverá al país transalpino. El Calcio, no obstante, todavía no conoce su destino: antes del miércoles el Gobierno tomará la decisión sobre el protocolo de la Federación. Si no llega su visto bueno, habrá que declarar el cierre definitivo de la temporada", añadió el diario.

La Serie A se encuentra paralizada desde inicios de marzo a causa de la pandemia de la COVID-19. El torneo italiano venía siendo liderado por Juventus con 63 unidades, mientras que Lazio le seguía los pasos con 62.