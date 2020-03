Cristiano Ronaldo disputa su segunda temporada en Juventus | Fuente: AFP

Los equipos en la Serie A sienten el golpe en su economía propiciado por el coronavirus y la para del certamen, debido a que deben cumplir con las planillas y no cuentan con ingresos si no hay partidos (y parece no haberlo pronto). Sin embargo, los futbolistas han dado un paso al frente, como en Juventus.

Según informa ‘Tuttosport’, ha sido el capitán del equipo, el defensor Giorgio Chiellini, quien convenció a la mayoría del plantel de Juventus para reducirse el sueldo y así contribuir a la complicada situación económica en la que se han visto envueltos.

La misión de Chiellini inició con los ‘pesos pesados’ del equipo, de acuerdo con los detalles del diario italiano. Desde el lugar donde cumple con la cuarentena, el zaguero habló por vía telefónica con Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci y con el mismo Cristiano Ronaldo, desde Portugal, quienes habrían mostrado su disponibilidad para contribuir en favor de su escuadra. Asimismo, Chiellini le trasladó la noticia al presidente Andrea Agnelli.

Pese a no reverlarse detalles del porcentaje de sus ingresos que cederían los futbolistas, la ‘Juve’ da un paso favorable luego que la Asociación de Fútbolistas Italianos anunciara que está preparando un plan para suspender momentáneamente el sueldo de los futbolistas a la espera de la evolución de la emergencia por el coronavirus.