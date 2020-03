Paulo Dybala fichó por Juventus tras jugar en Palermo de la Serie A | Fuente: AFP

El argentino Paulo Dybala se convirtió el pasado sábado en el tercer caso de un integrante de la plantilla de Juventus en arrojar positivo a la prueba del nuevo coronavirus. Transcurridos seis días, el delantero ha revelado evolucionar de manera óptima.

“Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada”, afirmó Dybala en una entrevista a la televisión oficial de su equipo.

“Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y mi novia también, afortunadamente", agregó.

Paulo Dybala fue el tercer futbolista de Juventus en arrojar positivo a la prueba por el COVID-19. El primero fue el defensor italiano Daniele Rugani, anunciado por el club el 11 de marzo, fecha desde que todos sus integrantes fueron puestos en cuarentena. El segundo fue el mediocampista francés Blaise Matuidi.

Hasta la fecha, Italia es el país de Europa con la mayor cantidad de infectados y víctimas mortales como consecuencia del coronavirus. La cifra alta de casos detectados también ha llegado hasta la Serie A, que sigue siendo la competencia futbolística donde se han dado el registro más alto de infectados.