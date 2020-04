Él tiene 30 años y su novia recién cumplió la mayoría de edad. | Fuente: @smolovfedor_10

Fedor Smolov, de 30 años, pertenece a las filas del Celta de Vigo y solicitó a su club un permiso especial para romper la cuarentena, dejar España y viajar a Rusia por el cierre de frontera y la crisis sanitaria, pero la realidad habría sido otra: el cumpleaños de su novia, que cumplió 18 años.

"Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia.

Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría enfatizar que Informé al club sobre todos los pasos. Ahora que estoy en cuarentena obligatoria, estoy en contacto continuo con el equipo técnico para seguir el protocolo que se ha establecido. Les pido que traten esta situación con comprensión. En cuanto todo empiece a mejorar estaré encantado de volver a Vigo", escribió FEdor Smolov en su cuenta de Instagram hace dos días.

Hasta ahí todo normal. Sin ningún sobresalto. Pero un informe de La Gazzetta dello sport reveló que el apuo de Fedor Smolov de regresar a Rusia era porque su novia María Yumasheva, nieta del ex presidente ruso Boris Yeltsin. Su prometida cumplía la mayoría de edad y él no quería perderse por nada del mundo la celebración sobre todo porque ya pueden casarse.

El Celta de Vigo no se ha pronunciado, pero el programa español El Desmarque el club ya analiza sancionar al jugador cuando regrese a España