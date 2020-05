Hugo 'El Loco' Gatti fue mundialista con Argentina en Inglaterra 66 | Fuente: AS

El exarquero de la Selección de Argentina, Hugo Orlando ‘El loco’ Gatti, reapareció en la televisión de España (país donde radica), semanas después de haber recibido el alta médica tras vencer el coronavirus.

Mundialista en Inglaterra 1966, Gatti contó cómo fue su experiencia con el COVID-19. “Yo tiraba las pastillas, nunca me imaginé que estaba enfermo”, indicó en ‘El Chiringuito de Jugones’.

Según su relato, su actitud cambió cuando un doctor se sinceró con él respecto a su estado de salud. “Loco, mira que te estás por morir”, relató.

“Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir”, agregó.

‘El loco’ Gatti, de 75 años, había ingresado el pasado 24 de marzo a un centro de salud en España por un cuadro de neumonía bilateral, causado por el coronavirus. Tras más de dos semanas internado, recibió la confirmación de su recuperación.

“Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Alguna gente me esquivaba y se apartan. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelve loco. Yo sentía que me moría”, expresó.