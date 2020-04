El delantero busca regresar a Barcelona. | Fuente: EFE

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, aseguró que Barcelona no tiene los fondos suficientes para fichar a Neymar en estos momentos en entrevista con AFP. El empresario señaló que esto se debe a la crisis por el nuevo coronavirus y el parón deportivo, lo cual está afectando económicamente a todos los clubes, especialmente por los derechos de televisión.

"El club no tiene la capacidad de ficharle. Ahora es imposible", afirmó Roures sobre el Barza. "Esta crisis afectará el precio de los derechos (de televisión) de una forma u otra. Por tanto, se ha acabado lo de pagar cientos de millones de euros por un jugador", añadió.

El empresario señaló que esto creará un cambio positivo para la sociedad. "Primero, porque los clubes ya no tendrán los medios para hacerlo, y segundo, porque los bancos no prestarán dinero a los clubes con la misma facilidad que antes. Todo esto cambiará y creo que es muy positivo a nivel social. No estaba de acuerdo en que se pagasen 140 o 160 millones de euros por tener un jugador de fútbol", declaró.

Neymar busca regresar a Barcelona desde el mercado de fichajes previo al inicio de la temporada. El delantero trató por todos los medios volver a jugar en LaLiga con la camiseta azulgrana, pero PSG rechazó todas las ofertas del club catalán.