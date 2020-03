Paula Dybala y Oriana Sabatini dieron positivo al nuevo coronavirus | Fuente: Instagram Oriana Sabatini

El mediapunta argentino Paulo Dybala anunció que dio positivo al nuevo coronavirus. Pero el jugador de la Juventus no es el único que contrajo la enfermedad. Su novia, y una tercera persona que vive con ellos en su casa en Turín, se han infectado del COVID-19,

Tras el anuncio de Paulo Dybala, en el que señala que se encuentran bien de salud; Oriana Sabatini publicó un video en su cuenta de Instagram.

“Hace unos días, dos exactamente, nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo en la casa con nosotros, para ver si teníamos coronavirus. Y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Estamos bien"

¿Qué le hizo sospechar que había contraido coronavirus? "Yo tenía síntomas como tos, me dolía el cuerpo, la cabeza, sentía cansancio constante. Yo seguía entrenando porque no sabía. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no para bien", comentó.

Después de asegurar que los síntomas han bajado. "Estoy mejor. Sigo con cansancio pero ya no como antes. De todas maneras, estoy bien", añadió.

La novia de Paulo Dybala también hizo un llamado a sus compatriotas para que cumplan con la cuarentena, que no salgan de sus casas y que nos preocupemos por las personas mayores que tenemos en casa. Este consejo no solo es para los argentinos, sino para todos que vienen cumpliendo el aislamiento social.