Atlético de Madrid no piensa en Cristiano Ronaldo: "No se habla de él dentro del vestuario" | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo, el futbolista en activo con más goles en todo el mundo y que, además, en la última temporada demostró seguir vigente en las grandes ligas a sus 37 años, no tiene claro cuál será su futuro. Tiene todavía contrato con el Manchester United, no obstante, el delantero está decidido a dejar Old Trafford.

La no clasificación del Manchester United a la próxima Champions League tras una irregular campaña en Premier League, ha impulsado al cinco veces ganador del Balón de Oro para pedir su salida. Los ‘Red Devils’ jugarán la Europa League, el certamen de clubes de segundo orden en el continente.

Cristiano Ronaldo desea irse, pero su intención es llegar a un club con el que pueda competir por la ‘Orejona’. Las opciones no son muchas y uno de los elencos al que se le relacionó fue el Atlético de Madrid.

Así, el capitán del ‘Aleti’, Jorge Resurrección 'Koke', afirmó que en el vestuario rojiblanco no hablan sobre el rumor del posible fichaje de ‘CR7’ y que se centran en los jugadores que hay actualmente en la plantilla.

"No se habla dentro del vestuario de Cristiano Ronaldo. Mis compañeros son grandísimos jugadores, tenemos al delantero de Argentina, Brasil, algunos de Portugal, Francia y España. Grandes jugadores que lo pueden hacer genial. Confío en todos ellos", dijo Koke tras la victoria 4-0 ante el Numancia en el primer test de pretemporada.

Atlético cierra la puerta a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo busca su salida del Manchester United | Fuente: Instagram

Los aficionados del Atlético de Madrid se han manifestado en contra de la opción de fichar a Cristiano Ronaldo. Cabe mencionar que el luso pasó por las filas del Real Madrid, rival histórico del ‘Atleti’. En diversas ocasiones tuvo encuentros con los hinchas rojiblancos, aunque los más recordados se dieron cuando defendía a la Juventus.

Ante los insultos, Cristiano respondió con el gesto de que él ostentaba 5 Champions League, título que jamás ganó el Atlético. Además, en los octavos de final del 2019, ‘CR7’ completó un ‘hat-trick’ y realizó otro gesto que incluso demandó una investigación por parte de la UEFA.

El mismo presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, señaló que se trataba de una “historia inventada”. “Es casi imposible. No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son", dijo.

Cristiano Ronaldo se enfrentó en varias ocasiones a la hinchas del Atlético de Madrid | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo insiste dejar al Manchester United

Cristiano Ronaldo no disputó ni un minuto en el amistoso de pretemporada que el Manchester United disputó este miércoles ante el Wrexham. El astro portugués, que se reunió con Erik Ten Hag, Alex Ferguson y la directiva del club el martes para hablar sobre su futuro, solo fue espectador del duelo.

Cristiano Ronaldo aterrizó el lunes en Mánchester y el martes realizó su primer entrenamiento con los 'Diablos Rojos', después de perderse la pretemporada del equipo en Australia y Tailandia por “motivos personales”.





