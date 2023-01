Cristiano Ronaldo ganó cinco veces el Balón de Oro. | Fuente: AFP

El Al Nassr aclaró este miércoles que el contrato del astro portugués Cristiano Ronaldo, que fichó el pasado 30 de diciembre por el club saudí hasta 2025, no implica "ningún tipo de compromiso con ninguna candidatura" a un Mundial, en referencia a la lanzada por Arabia Saudí, Grecia y Egipto para 2030.



"El al Nassr FC desea aclarar que, contrariamente a las noticias publicadas, el contrato de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr no implica compromisos con ninguna candidatura a un Mundial. Su principal objetivo es Al Nassr y trabajar con sus compañeros de equipo para ayudar al club a alcanzar el éxito", aseguró el club en su cuenta oficial de Twitter.



Según diferentes medios, el contrato de Cristiano con el equipo de la liga saudí, cuyo valor no se ha revelado oficialmente, incluiría 200 millones de euros adicionales como jugador para promover la candidatura conjunta de Arabia Saudí al Mundial de 2030.

Arabia Saudita busca organizar un Mundial

Esta candidatura, que se espera que lidere Arabia Saudita y que incluiría a Grecia y Egipto, para albergar el Mundial de 2030, compite con la de España, Portugal y Ucrania y con la sudamericana, que componen Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Deseos del nuevo DT de Cristiano Ronaldo

El entrenador del club saudita Al Nassr, el francés Rudi Garcia, confía en que el atacante Cristiano Ronaldo va a "recuperar el placer de jugar" con los colores de su equipo, indicó el técnico durante una visita al campamento del Rally Dakar en Riad.

"Lo único que deseo para Ronaldo es que recupere el placer de jugar y la sonrisa porque en los últimos meses entre el Manchester (United), la selección nacional (Portugal) y luego en el plano privado no ha tenido momentos fáciles", declaró Rudi Garcia el pasado 8 de enero.

"Si recupera el placer de jugar, ya habremos cumplido un objetivo", añadió el entrenador, que está contento de poder dirigir a un "formidable deportista", agregó.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi

El París Saint Germain (PSG) hará una gira por Oriente Medio los próximos 18 y 19 de enero, con un partido amistoso en Riad frente a una selección de jugadores de los dos mejores equipos de la liga saudí, el Al-Hilal y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.



Los actuales líderes de la liga francesa partirán el 17 de enero rumbo a Qatar, primera parada de esta gira comercial, donde tienen programadas actividades con patrocinadores locales y un entrenamiento en el Estadio Internacional Khalifa, una de las sedes del pasado Mundial.



A continuación, el club parisino liderado por Lionel Messi y Kylian Mbappé, que es propiedad del fondo soberano de Qatar, viajará a Riad, donde el 19 de enero jugará un amistoso con una "selección compuesta por los mejores jugadores de los clubes saudíes Al-Hilal et Al-Nassr", detalló el equipo galo en su comunicado.



Este encuentro podría poner, por tanto, de nuevo cara a cara a Messi y a Cristiano Ronaldo, fichaje millonario del Al-Nassr.





