En la última jugada: Cristiano Ronaldo anotó en el final, para darle el triunfo a Al Nassr ante Al Feiha

Cristiano Ronaldo celebra el triunfo de Al Nassr.
Cristiano Ronaldo celebra el triunfo de Al Nassr. | Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo sumó 952 goles en su carrera en la victoria de Al Nassr por la Liga de Arabia Saudita.

Un doblete de Cristiano Ronaldo, el segundo de penal en el tiempo añadido, propició la remontada de su equipo, el Al Nassr, ante el Al Feiha (2-1), en la séptima jornada de la liga de Arabia Saudita, en la que el Al Ittihad, sin Karim Benzema, lesionado, y el Al Qadisiya de Michel González, no lograron el triunfo.

Al Nassr se aferró al triunfo a la desesperada. Lo logró de penalti y en el minuto 14 de la prolongación, aunque inicialmente se habían determinado seis de alargue. No falló el portugués y el Al Nassr lleva ya siete partidos seguidos con victoria. Remontó al Al Fayha que tomó ventaja con el gol del español Jason Remeseiro a los treces minutos.

Pero acudió Cristiano al rescate de su equipo y consiguió empatar con su gol en el minuto 37, tras pase del francés Kingsley Coman. En el añadido, en el 104, marcó el segundo desde los once metros.

Acumula Cristiano, con 40 años, 952 goles oficiales. Está a 48 de los 1000 tantos, marca que hasta ahora nadie ha conseguido.

Al Nassr es el líder de la tabla con tres puntos por delante del Al Taawon que logró su quinto triunfo seguido ante el Al Qadisiya que dirige Michel González y donde milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández (2-0). Waleed Al Ahmed y Angelo Fulgini hiciero los tantos del cuadro del brasileño Pericles Chamusca.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo y su remate de penal. | Fuente: STC

Al-Nassr vs Al Feiha: así arrancaron en partido de liga saudí

Al Nassr: Nawaf; Sultan, Amri, Iñigo Martínez, Boushal; Marcelo Brozovic, Ángelo, Kingsley Coman; Joao Félix, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

Al Feiha: Mosquera; Chris Smalling, Mikel Villanueva, M. Albaqawi (C), Ahmed Bamsoud; Alfa Semedo, Nawaf Alharthi, Yacine Benzia; Rayan Almutairi, David Jason, Fashion Sakala. DT: Pedro Emanuel.

