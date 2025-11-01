De tal palo, tal astilla: Cristiano Ronaldo Jr. marcó su primer gol con la Sub 16 de Portugal [VIDEO]

El gol lo lleva en las venas. Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del portugués Cristiano Ronaldo, convirtió este sábado su primer gol con la Sub 16 de Portugal en el primer partido que disputó como titular con la escuadra lusa en esta categoría.

Solo unos días después de estrenarse en las filas de la Sub 16, siendo parte del Torneo de la Copa de las Federaciones, Cristiano Jr. recibió su primera titularidad y respondió abriendo el camino del triunfo de Portugal ante Gales (3-0).

Sobre los 42 minutos de partido, ‘Cristianinho’ recibió un pase en profundidad y definió de primera de forma rasante al primer palo defendido por el portero rival.

Cristiano Jr. va sumando goles con Portugal

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, es de perfil diestro y se desempeña en las posiciones de extremo y segundo delantero. Forma parte de las juveniles del Al Nassr, el elenco al que pertenece su padre.

Unos meses atrás fue convocado por la categoría sub 15 de Portugal, llegando a convertir un doblete para festejar sus primeras conquistas con el seleccionado nacional. Esta vez logró hacerlo con la sub 16.

Este conjunto luso tiene como director técnico a Filipe Ramos y se prepara para disputar en 2026 las clasificatorias para el Europeo Sub 17 en Estonia. En este certamen jugará por su lugar en el Mundial de la categoría para el mismo año en Qatar.

Vale indicar que el Mundial Sub 17 se jugará en adelante de forma anual, por lo que Cristiano Jr. tendrá la oportunidad de estar dos veces en esta competición.

Cristiano Jr. (primero de los parados) en la Sub 16 de PortugalFuente: Selección de Portugal

La alegría de Cristiano Ronaldo por su hijo

Cristiano Ronaldo reaccionó en redes sociales compartiendo en stories de Instagram el video de la anotación de Júnior.

Cristiano Ronaldo Jr. todavía no ha jugado a nivel profesional, aunque sus pasos a nivel formativo en el fútbol los dio según los elencos por los que pasó su padre. Se unió a las filas de la Juventus en Italia, pasó por el Manchester United en Inglaterra y ahora está en con los juveniles de Al Nassr, en Arabia Saudita.

El martes, 4 de noviembre, la Sub 16 de Portugal enfrentará a Inglaterra en el partido que definirá al ganador del Torneo de la Copa de las Federaciones que se realiza en Antalya (Turquía).