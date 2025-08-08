México vs. Venezuela: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de la Copa Panamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

México vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido corresponde a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





México vs. Venezuela: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Panamericana de Vóley 2025?

México ocupó el segundo lugar del grupo A tras derrotar 3-1 a Puerto Rico en el cierre de la fase preliminar. En tanto, Venezuela selló su clasificación en la Copa Panamerica tras imponerse por 3-0 a Trinidad y Tobago en la última fecha.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Venezuela en cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre México vs. Venezuela se disputará el viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan México vs. Venezuela EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido México vs. Venezuela comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el partido México vs. Venezuela EN VIVO por TV?

Los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

México vs. Venezuela: últimos resultados

07/08/2025 | México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana

06/08/2025 | México 3-1 Cuba – Copa Panamericana

04/08/2025 | México 1-3 Perú – Copa Panamericana

07/08/2025 | Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago – Copa Panamericana

06/08/2025 | Colombia 3-0 Venezuela – Copa Panamericana

05/08/2025 | Venezuela 3-2 Canadá – Copa Panamericana