México vs. Venezuela: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de la Copa Panamericana?

México vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Panamericana 2025?
México vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Panamericana 2025? | Fuente: Norceca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Por un lugar en la semifinal de la Copa Panamericana 2025, el anfitrión México enfrentará a Venezuela.

México vs. Venezuela: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Panamericana de Vóley 2025?

México ocupó el segundo lugar del grupo A tras derrotar 3-1 a Puerto Rico en el cierre de la fase preliminar. En tanto, Venezuela selló su clasificación en la Copa Panamerica tras imponerse por 3-0 a Trinidad y Tobago en la última fecha.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Venezuela en cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre México vs. Venezuela se disputará el viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan México vs. Venezuela EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido México vs. Venezuela comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido México vs. Venezuela comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.
  • En Puerto Rico, el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido México vs. Venezuela comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido México vs. Venezuela comienza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.
  • En Argentina, el partido México vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el partido México vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.
  • En Canadá (Ottawa), el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.
  • En España, el partido México vs. Venezuela comienza a las 02:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver el partido México vs. Venezuela EN VIVO por TV?

Los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

México vs. Venezuela: últimos resultados

  • 07/08/2025 | México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana
  • 06/08/2025 | México 3-1 Cuba – Copa Panamericana
  • 04/08/2025 | México 1-3 Perú – Copa Panamericana

  • 07/08/2025 | Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago – Copa Panamericana
  • 06/08/2025 | Colombia 3-0 Venezuela – Copa Panamericana
  • 05/08/2025 | Venezuela 3-2 Canadá – Copa Panamericana

