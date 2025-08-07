Uno más a la liga saudí: Iñigo Martínez, cerca de firmar por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco de salir de Catañula. El defensa Iñigo Martínez firmará en las próximas horas por el Al Nassr de Arabia Saudita, que no pagará traspaso al Barcelona pero permitirá liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla, tal como han confirmado fuentes de la entidad azulgrana.

Iñigo Martínez, a quien le queda un temporada más de contrato, quiere vivir, a sus 34 años, una última aventura profesional en el Al Nassr en donde juega Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una oferta irrechazable.

Y el Barça le ha abierto la puerta a Martínez, pese a ser titular indiscutible para Hansi Flick como el único central zurdo de la plantilla, su marcha permite al club maniobrar con más margen en el 'fair-play' financiero para inscribir jugadores en este mercado estival.

🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵



Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.



Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Íñigo Martínez, rumbo a Al Nassr

El vasco no jugó los dos últimos partidos de la gira asiática por fatiga muscular. Con la oferta saudí sobre la mesa no se quiso arriesgar, y Hansi Flick optó por probar en la posición de central izquierdo a un lateral como Gerard Martín.

Si su marcha se acaba confirmando en las próximas horas, el técnico alemán se quedará con Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Andreas Christensen como centrales puros, puesto que Jules Kounde y Eric García son los dos futbolistas utilizados por Flick en el lateral derecho.

De otro lado, el Al Nassr goleó este jueves 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joa Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.

El delantero luso fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (éste de penal). Antes abrió la cuenta para el equipo de Jorge Jesús el francés Mohamed Simakan.

Joao Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penal convertido por el astro portugués en la goleada.

