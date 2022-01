Anderson, Saha y Cristiano. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo es el máximo referente de Manchester United dirigido por el alemán Ralf Rangnick, aunque ha recibido una ola de críticas por quejarse tras su salida en el último partido de la Premier League. Sin embargo, no todos son 'dardos' para el goleador mundial, ya que también recibe muestras de apoyo.

Louis Saha, excompañero de Cristiano en Manchester United, sacó cara por el astro portugués de 36 años. En su opinión, los jóvenes de los 'Red devils' deben seguir sus consejos por todo lo que ha ganado en el fútbol.

"Si algún jugador tiene derecho a decir lo que piensa en ese vestuario es Cristiano Ronaldo. Muchos de los jugadores jóvenes todavía no han demostrado nada. Puede que hayan disputado algunos partidos internacionales, ¿pero qué han ganado?", señaló Saha en 'Genting Casino'.

"Es como si tu Dios no te intimidara, no tienes ningún respeto. No digo que los jugadores deban considerarlo un Dios, pero Cristiano será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia", agregó el doble campeón con United en la Premier League.

Saha remató que los jugadores de Manchester United deben ser "humildes" cuando se pronuncia 'CR7'. "Él lo que quiere es ganar títulos mientras está allí y sabe cómo hacerlo. Él no intimidaría a alguien para parecer más fuerte. Él quiere ganar, así que deberían escucharle, ser humildes, trabajar duro y callarse", finalizó.

Cristiano Ronaldo volvió a Manchester United tras 12 años. Lleva 8 anotaciones en la presente temporada de la Premier League y 6 en la Champions League.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tiene contrato con el United hasta el 30 de junio del 2023.

Cristiano Ronaldo recibió un premio especial en The Best 2021. | Fuente: AFP





