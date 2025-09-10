Cristiano Ronaldo elegido como el "mejor de todos los tiempos" por la Liga de Portugal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo recibió el premio la Mejor de todos los tiempos, en una gala organizada por la Liga de Portugal que, a su vez, destacó el legado de una "figura ineludible del deporte e ídolo de millones".

Cristiano, exjugador del Real Madrid, fue uno de los galardonados en los Liga Portugal Awards, que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio "es un gran orgullo".

"Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor", dijo el delantero portugués de 40 años.

Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano "marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial".

"Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como 'el mejor de siempre'", resaltaron.

Cristiano Ronaldo le cumple sueño a niño

Cristiano Ronaldo se llevó las miradas previo al partido con Armenia, luego de que el niño que lo acompañaba en la salida de los equipos rompiera en llanto.

Luego de que la imagen se hiciera viral en las redes sociales, el crack empleó sus redes sociales para mandarle un mensaje al menor.

"Ayer hice un nuevo amigo. ¡Agradecido por el amor y el apoyo todos los días y espero que todos puedan seguir sus sueños!", fue lo que escribió CR7 en X.

