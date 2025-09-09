Cristiano Ronaldo: ¿cuánto goles le falta para llegar a 1000 anotaciones y cuánta diferencia le sacó a Lionel Messi?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pesar de sus 40 años y 7 meses, Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más vigentes del fútbol. El último fin de semana anotó un doblete en la contundente victoria ante Armenia y este martes alargó su racha goleadora.

Jugando de visitante, Portugal se exigió al máximo y derrotó 3-2 a Hungría en un partido lleno de goles. Bernardo Silva, Joao Cancelo y Cristiano Ronaldo anotaron para el vigente campeón de la Liga de Naciones.

Con esta anotación, la leyenda de Real Madrid sumó 943 goles en su carrera. Este tanto llegó desde los doce pasos gracias a una buena definición.

Además, Cristiano Ronaldo igualó el récord del exatacante guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador en eliminatorias, ya que sumó 39 goles, después de un triplete en esta fecha doble FIFA.

Diferencia con Lionel Messi

Desde sus inicios en Sporting de Lisboa hasta su actual etapa en Al Nassr, Cristiano alcanzó 943 tantos en 1286 partidos. Por su parte, Lionel Messi lleva 879 goles en 1,119 partidos.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo ante Hungría. | Fuente: ESPN