Cristiano Ronaldo tras cumplirle el sueño a un niño: "Ayer hice un nuevo amigo"

Cristiano Ronaldo ha marcado 942 goles a lo largo de su carrera profesional.
Cristiano Ronaldo ha marcado 942 goles a lo largo de su carrera profesional.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Tras volverse viral, Cristiano Ronaldo habló de lo que fue el momento que vivió antes del partido de Portugal contra Armenia.

Cristiano Ronaldo es protagonista. El último sábado, el crack del fútbol mundial anotó un doblete en lo que fue la goleada 5-0 de Portugal sobre Armenia por las Eliminatorias Europeas a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo también se llevó las miradas por lo que ocurrió en el campo de juego a solo segundos del inicio del partido. Y es que, en pleno Himno Nacional de Portugal, un niño que lo acompañó al campo de juego rompió en llanto al conocer a su ídolo de toda la vida.

Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo y Cristiano no se quedó atrás, pues usó sus redes sociales oficiales para manifestarse en relación al cumplirle el sueño al pequeño fanático.

"Ayer hice un nuevo amigo. ¡Agradecido por el amor y el apoyo todos los días y espero que todos puedan seguir sus sueños!", fue lo que escribió 'CR7' en X.

La publicación de parte del cinco veces ganador del Balón de Oro, con una Eurocopa, fue acompañada junto a un video en donde se aprecia al futbolista a poco del inicio del cotejo.

Lo que fue el partido de Portugal con Cristiano Ronaldo

Sobresalieron Cristiano Ronaldo y Joao Félix, ambos compañeros en el Al Nassr. El exdelantero del Atlético Madrid abrió el marcador en Ereván con un cabezazo a los 9.

Once minutos más tarde, la selección portuguesa aumentó su ventaja esta vez mediante el 'Bicho'. Y a la media hora, Cancelo afianzaba el triunfo aún más metiendo el balón en el fondo de la red aprovechando una cierta confusión en el área.

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para Armenia, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Cristiano hizo el doblete con un disparo desde fuera del área. El capitán luso fue relevado en el 56'. Joao Félix cerró la cuenta cinco minutos después.

Tras ganar a Armenia, la selección portuguesa parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a Hungría.

Cristiano Ronaldo Selección de Portugal

