El futuro de Cristiano Ronaldo es una incertidumbre. El astro portugués de 37 años ha sonado en las últimas horas en Atlético de Madrid, aunque desde Barcelona sí se han pronunciado sobre su posible llegada mediante declaraciones del presidente azulgrana Joan Laporta.

Durante la presentación del marfileño Franck Kessié como jugador de Barcelona, Laporta admitió la reunión con el agente de 'CR7', Jorge Mendes, que también representa a jugadores como Bernado Silva (Manchester City) y Rafael Leao (Milan).

"Es cierto que cené con él, pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses", señaló en respuesta sobre el supuesto interés por el aún jugador de Manchester United.

"No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado", agregó Laporta que también reconoció la expectativa entre la afición azulgrana por los fichaje de cara a la temporada 2022-23.

¿Jales en Barcelona?

"No tenemos prisa aunque sabemos que no nos podemos retrasar mucho porque podríamos no llegar a tiempo con los jugadores apalabrados, no venderemos si no estamos obligados. Vamos a competir por todas las competiciones y tendremos un equipo más competitivo. Haremos más fichajes en cuanto tengamos la capacidad de hacerlo. Le pido al aficionado que crea", sostuvo Laporta.

Cristiano Ronaldo no se presentó a pretemporada

El jugador portugués Cristiano Ronaldo se perderá el primer entrenamiento del Manchester United por motivos familiares, informó el club británico en su web.



Ronaldo, de 37 años, quiere abandonar la entidad de Old Trafford ya que siente que con la actual plantilla el equipo no podrá ganar ni la Liga ni la Champions League, según medios locales.



La vuelta del jugador al club británico estaba prevista para el lunes junto con el resto de compañeros que han participado con sus selecciones en compromisos internacionales. El resto de la plantilla ya regresó a comienzos de la pasada semana.





