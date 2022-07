Frenkie de Jong tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2026 | Fuente: AFP

Frenkie de Jong tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2026, pero su alto sueldo no se ajusta actualmente al presupuesto que manejan los culés. Es así que varios clubes quieren llevarse al neerlandés. El principal candidato es Manchester United, que está ofreciendo varios millones de euros, pero ¿el cuadro culé está dispuesto a venderlo? La respuesta del presidente de Barza, Joan Laporta, no se hizo esperar.

"Frenkie de Jong es jugador del Barça y está reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo. Sabemos de clubs que lo quieren, no solo el United y nosotros no tenemos intención de venderlo y el jugador, me da la impresión, que se quiere quedar. Él está a gusto en el Barça y yo voy a hacer lo que esté en mi mano para que Frenkie se quede", dijo Laporta tras el homenaje que se le realizó a Johan Cruyff.

Pese a que desea que De Jong se quede en el cuadro azulgrana, el titular indicó que holandés debería ajustar su sueldo a la realidad actual del cub.

"Lo que sí es cierto es que, y entraríamos en otra discusión, es que los niveles salariales de algunos jugadores no se adecuan a los niveles salariales que hemos fijado la directiva que tengo el privilegio de presidir, pero también es un tema salarial y habría que ajustarlo", comentó.

¿Barcelona venderá para comprar a Lewandowski?

Barça trabaja ahora en la segunda palanca, que "no será fácil" y "aún no está hecha ni mucho menos", y Laporta dijo que las palancas son necesarias porque el club está "en una situación de patrimonio neto negativo", debido a la "herencia económica" recibida de la junta directiva anterior.



El presidente azulgrana habló de varios nombres propios del mercado azulgrana empezando por Robert Lewandowski: "Todo el mundo sabe que es un grandísimo jugador, pero es jugador del Bayern. Es un halago que quiera venir al Barça, pero hay que tener todo el respeto para un club como el Bayern de Múnich".



En cuanto a fichajes, confirmó que el club presentará al centrocampista Franck Kessié "el miércoles" y al central Andreas Christensen "el jueves". Aseguró que el Barça ha hablado con el Leeds por Raphinha y que su llegada no excluye la continuidad de Ousmane Dembélé.

.