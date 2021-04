Cristiano Ronaldo es el máximo anotar en al actual Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

El 'Bicho' tendrá que esperar. Cristiano Ronaldo se perderá la importante visita de Juventus este domingo al Atalanta por la fecha 31 de la Serie A, debido a una una lesión muscular que fue confirmada por el mismo técnico Andrea Pirlo.

"Ronaldo mañana no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado", dijo el entrenador italiano en rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo es el máximo artillero de la actual Serie A con 25 goles, aunque no podrá ayudar a sus compañeros en un partido de máxima exigencia, en el que Juventus busca sumar puntos clave en el objetivo de conseguir un cupo para la próxima Champions League.

La ‘Vecchia Signora’ es tercera con 62 puntos y se mide con un Atalanta cuarto en la tabla, con 61 puntos. Además, el Nápoli quinto, suma 59 puntos y lucha para arrebatarle el puesto en Champions.

"Hemos decidido dejarle descansar e intentaremos recuperarle para el partido del miércoles contra el Parma", explicó Andrea Pirlo, quien confirmó a Paulo Dybala como titular en el ataque junto a Álvaro Morata.

Sin Cristiano Ronaldo, la lucha de Juventus por reducir diferencias con el líder Inter de Milán parece complicarse más. El equipo de Antonio Conte le lleva 12 puntos al campeón de las últimas nueves ediciones de la Serie A y con ocho jornadas por delante las posibilidades son cada vez menores.





