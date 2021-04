Cristiano Ronaldo, estrella de Juventus. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo lleva 25 goles y es el líder de la tabla de goleadores de la Serie A de la liga italiana. Sin embargo, no se salva de las críticas debido que Juventus de Turín ahora solo lucha por asegurar su pase a la próxima Champions League en un dura batalla contra el Milan, Napoli y Atalanta.

En la última jornada, Cristiano Ronaldo no anotó en la victoria por 3-1 ante Genoa. Desde Italia aseguraron que el astro portugués de 36 años se frustró por no anotar y dio puñetazos en la pared, y que se fue del vestuario sin hablar con nadie.

En esa línea, el exvolante de Juventus, Massimo Moura, señaló que Cristiano Ronaldo nunca fue un "líder" en ninguno de los equipos donde militó. "CR7 nunca ha sido un líder donde ha jugado y nunca lo será", sostuvo en entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Además dijo que Cristiano no es un hombre de equipo. "Es un negocio y para él es más importante su facturación que la del equipo. Simplemente es así, no es que antes fuera un líder tipo Maradona y ahora haya cambiado. Cristiano no arrastra a sus compañeros, Cristiano quiere que sus compañeros le den el balón para marcar goles. Un gran individualista, no un hombre de equipo", continuó.

Eso sí, Moura reconoció que Cristiano cumplió con lo que esperaba Juventus respecto a su cuota goleadora desde su llegada a la 'Vecchia Signora' a mediados del 2018 tras su salida del Real Madrid.

"A nivel personal lo ha hecho bien, siempre marcando: no se puede decir que no haya estado a la altura de las expectativas. Y es enorme a nivel de marketing. Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados deportivos, la Juve no lo ha hecho mejor con él que en el pasado, de hecho, peor en la Liga de Campeones. Por eso, es mejor que ambos tomen caminos distintos: Ronaldo puede iniciar una nueva etapa en otro lugar, la Juve se libra de un enorme obstáculo financiero", concluyó.





