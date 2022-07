‘CR7’ se presentó y trabajó en el centro de entrenamiento, pero su objetivo está en concertar su salida de la institución. | Fuente: AFP

Un capítulo más para el incierto futuro de ‘CR7’. Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, convocó a 20 jugadores para el partido amistoso de este sábado contra el Atlético de Madrid en Oslo, con la ausencia de Cristiano Ronaldo, fuera de la convocatoria tras sumarse esta misma semana al equipo y entre la posibilidad de salir del club, y con la presencia de sus dos últimos fichajes: Christian Eriksen y Lisandro Martínez.

Después de no formar parte de la gira de pretemporada de los ‘red devils’ en Australia y Tailandia explicando asuntos familiares, Cristiano Ronaldo se unió a la disciplina del Manchester United en Carrington.

‘CR7’ se presentó y trabajó en el centro de entrenamiento, pero su objetivo está en concertar su salida de la institución. Se reunió el pasado martes con Ten Hag, Alex Ferguson y la directiva del club, quienes insisten en su permanencia.

"Algunos de los ausentes de la convocatoria participarán en el encuentro del domingo contra el Rayo Vallecano, mientras que otros están enfermos o lesionados", señaló el cuadro de Old Trafford en su página web oficial, sin referirse específicamente a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo no jugará contra el Atlético

🇳🇴 Facundo Pellistri es uno de los 20 jugadores que viajará hacia Noruega.#MUFC @FPellistri07 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 29, 2022

Atlético de Madrid será el rival de mayor nivel que enfrentará el Manchester United antes de comenzar a andar en la Premier League, desde el 7 de agosto. El duelo representa una atención particular por Cristiano Ronaldo, pues una de las alternativas para seguir su carrera, en caso concretar su salida, apunta hacia el elenco rojiblanco.

El United no jugará la Champions League, hecho que impulsa a la salida de ‘CR7’. En tanto, Atlético sí está clasificado a la fase de grupos, pero la figura para su llegada el cuadro de Madrid no es sencilla.

Primero está rivalidad con el club que inició desde su etapa en el Real Madrid y con episodios que se dieron una vez en la Juventus. Los hinchas ‘colchoneros’ no aprueban su fichaje, el presidente Enrique Cerezo dijo que es “prácticamente imposible” y el club está obligado a la salida de jugadores para liberar el tope de masa salarial que se exigen en LaLiga. Pese a todo ello, el Atlético no ha descartado de plano a Cristiano.

Cristiano Ronaldo se incorporó a los trabajos de pretemporada del Manchester United | Fuente: Manchester United

Cristiano Ronaldo y su deseo de jugar la Champions

Cristiano Ronaldo no participará del amistoso contra Atlético de Madrid en Noruega. Al luso se le relacionó al PSG, Bayern Munich, Chelsea, los ‘colchoneros’ e incluso el Sporting de Lisboa, todos ellos clasificados a la Champions League, pero Manchester United ha señalado no recibir una oferta concreta por el futbolista de 37 años, su máximo anotador en la pasada campaña y que integró el once ideal de la Premier.

Los ‘red devils’, con Erik ten Hag al mando y que cuenta con Ronaldo, competirán en la Europa League. Tiene un año más de contrato y con opción a renovar por un curso adicional.





NUESTROS PODCASTS

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos síntomas.