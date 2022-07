La no clasificación del Manchester United a la siguiente Champions es la razón que impulsa a Cristiano Ronaldo a querer dejar Old Trafford. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo desea irse del Manchester United y entre las opciones respecto a su futuro apareció el Atlético de Madrid. Por insólito que parezca, los medios españoles dieron cuenta en los últimos días de la fuerte posibilidad que el luso fiche por el conjunto ‘colchonero’.

Su pasado en el Real Madrid, donde creció la rivalidad frente al Atlético, sería el primer punto de discusión, no obstante, el elenco rojiblanco cuenta con algo que tanto quiere ‘CR7’: jugar la próxima Champions League.

La no clasificación del Manchester United a la siguiente Champions es la razón que impulsa a Cristiano Ronaldo a querer dejar Old Trafford, a pesar de que le queda un año más de contrato. A sus 37 años, el portugués es el goleador histórico del torneo, pero no jugarlo esta temporada pondría en riesgo la diferencia a favor que tiene sobre su más cercano perseguidor, que es Lionel Messi.

Así, ‘Marca’ detalló que el Atlético de Madrid consideraba el fichaje de Cristiano Ronaldo, una situación que provocó el malestar de representantes y también de sus hinchas. En su más reciente amistoso, contra el Numancia, la afición expresó su fastidio con una banderola que decía “CR7 no es bienvenido”.

La reacción de Cristiano ante el rechazo de hinchas del Atlético

Respuesta de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Atlético de Madrid | Fuente: Instagram

Un usuario en Instagram publicó una fotografía donde se aprecia el rotundo mensaje en la pancarta. Ante la misma reaccionó el mismo Cristiano Ronaldo, causando sorpresa.

El cinco veces ganador del Balón de Oro comentó con cuatro ‘emojis’ de risas al “CR7 not welcome”. Lejos de causarle pena, la situación le pareció graciosa al portugués.

Los tres clubes a los que se vinculó a Cristiano en las últimas semanas ante su insistencia de querer irse del Manchester United son el Atlético de Madrid, Bayern Munich y Chelsea. El cuadro ‘bávaro’ admitió que consideró a nivel interno contar con el delantero tras la salida de Robert Lewandowski al Barcelona, pero la opción no prosperó.

Cristiano Ronaldo se unió a la pretemporada del Manchester United | Fuente: Instagram

¿Cristiano Ronaldo jugará en Atlético de Madrid?

Cristiano Ronaldo no jugó en el amistoso de pretemporada que el Manchester United disputó el miércoles ante el Wrexham. Un día antes el astro portugués se reunió con Erik Ten Hag, Alex Ferguson y la directiva del club para hablar sobre su futuro. Los ‘Red Devils’ quieren retenerlo.

La reacción del Atlético de Madrid ha sido de rechazo ante la posibilidad del fichaje de Cristiano Ronaldo. En tanto, el luso se mantiene entrenando junto a su actual club, pero apartado del resto del plantel. Así, mientras no tiene definido el paso siguiente para su carrera, ‘CR7’ quedaría de lado para el amistoso que este sábado precisamente sostendrán los rojiblancos ante Manchester United.





