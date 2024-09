Portugal vs. Escocia: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por la UEFA Nations League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Portugal vs. Escocia EN VIVO: se enfrentan este domingo 8 de setiembre en el Estadio de Benfica, en Lisboa (Portugal). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo 1 en la Liga A de la UEFA Nations League 2024-25 y se jugará a partir de la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN 2 y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Lisboa vivió una fiesta en la jornada de inicio de la Liga de Naciones. Pepe recibió un reconocimiento tras anunciar su retiro definitivo del fútbol y su gran leyenda, Cristiano Ronaldo, le convirtió a Croacia el gol 900 de su carrera. Día inolvidable para los lusos, que el evento contó con la victoria 2-1 en casa.

"No creo que marcar 900 goles sea fácil. Es un logro histórico, increíble, una inspiración para el fútbol. No creo que nadie pueda decir que Cristiano no puede hacer algo. Es increíble lo que está consiguiendo, lo que está haciendo en el fútbol. Para nosotros, el objetivo es colectivo. Que ayude a la selección", dijo el entrenador Roberto Martínez sobre el capitán.

Ante Escocia, Martínez evalúa realizar variantes en el once inicial, lo que también mandaría a Cristiano Ronaldo a ser una alternativa para la contienda.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

¿Cómo llegan Portugal y Escocia a la fecha 2 de la UEFA Nations League?

Portugal debutó en la presente Liga de Naciones de Europa con el triunfo 2-1 ante Croacia. Antes de ello, el conjunto luso llegó hasta los cuartos de final de la Eurocopa. Por su lado, Escocia debutó en el torneo perdiendo sobre la hora en condición de local ante Polonia (2-3).

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Escocia EN VIVO por la fecha 2 de la UEFA Nations League?

El partido entre Portugal vs. Escocia por la UEFA Nations League 2024-2025 se disputará el domingo 8 de setiembre en el Estadio de Benfica, en Lisboa. El recinto luso tiene capacidad para recibir a 64 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Portugal vs Escocia EN VIVO por la fecha 2 de la UEFA Nations League?

En Perú , el partido Portugal vs. Escocia comienza a la 1:45 p.m.

, el partido Portugal vs. Escocia comienza a la 1:45 p.m. En Colombia, el partido Portugal vs. Escocia comienza a la 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido Portugal vs. Escocia comienza a la 1:45 p.m.

En Chile, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 2:45 p.m.

En Paraguay, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 2:45 p.m.

En Bolivia, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 2:45 p.m.

En Argentina, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 3:45 p.m.

En Uruguay, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 3:45 p.m.

En México (DF), el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 12:45 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 11:45 a.m.

En España, el partido Portugal vs. Escocia comienza a las 8:45 p.m.

¿Dónde transmiten el partido Portugal vs Escocia EN DIRECTO?

El partido de la UEFA Nations League se verá en Perú en TV por ESPN 2 y vía streaming a través de Disney+ Premium. En los restantes países de Sudamérica también se verá en Disney+ Premium. En España se ve por UEFA TV, en México por SKY Sports y en Estados Unidos por FOX Sports y Fubo TV.

Portugal vs Escocia: alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonzalo Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

Escocia: Gunn, Ralston, Hanley, McKenna, Robertson, McLean, Gilmour, Christie, McTominay, McGinn y Dykes.

Portugal vs Escocia: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por un gol de Cristiano Ronaldo?

Casa de apuestas Cuota Betano 1.83 Inkabet 1.83 Apuesta Total 2.00 Te Apuesto 1.97 Meridianbet 1.94

* Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.