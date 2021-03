Cristiano Ronaldo juega su tercera temporada de la Serie A con Juventus. | Fuente: @cristiano

La temporada de Cristiano Ronaldo no ha sido la mejor. Y es que, por ejemplo, no tuvo un buen desempeño en la ronda de octavos de final de la Champions League (no anotó), serie en la que fue eliminado a manos del Porto. No obstante, para la Serie A, el delantero luso sigue siendo el mejor.

Resulta que Cristiano Ronaldo fue premiado este viernes como el Jugador del Año en la Serie A de la temporada 2019-20. El atacante hizo el anuncio por medio de sus redes sociales y agradeció el apoyo que le brindan sus millones de hinchas alrededor del mundo.

"No podría estar más feliz y orgulloso de la distinción de Jugador del Año obtenida por segunda vez desde que llegué a Italia. Muchas gracias por este reconocimiento a la Asociación Italiana de Futbolistas, Juventus, mis compañeros y nuestra afición", dijo Cristiano Ronaldo vía Instagram.

Cristiano Ronaldo, el Mejor Jugador para la Serie A

Cristiano Ronaldo, pese a sus goles, no ha logrado la Champions Legue en Juventus. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO PIZZOLI

También, el cinco veces ganador del Balón de Oro aprovechó para dedicarle esta premiación a los que están detrás de los jugadores del club para que estos se sientan de la mejor manera.

"Permítanme dedicar este premio a todos aquellos desconocidos para el público en general que trabajan a diario para hacer de la Juventus uno de los mejores clubes del mundo. Detrás de nuestra gloria colectiva y de nuestros triunfos individuales, siempre hay un gran séquito de profesionales que lo dan todo para que no nos falte de nada", dijo.

Asimismo, el ex Real Madrid mencionó que "doy las gracias a estos rostros menos visibles, pero importantes para nuestros éxitos. Son verdaderos héroes".

Por otra parte, se espera que Cristiano Ronaldo sea titular en el partido de este domingo ante Benevento por la Serie A. Los bianconeros están en el tercer lugar con 55 puntos, a 10 unidades del líder Inter de Milán.

