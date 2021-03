Alana Martina es el nombre de la hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. | Fuente: The Sun

Cristiano Ronaldo es un jugador que no descuida su estado físico por nada del mundo. El delantero de Juventus, por ejemplo, no consume alcohol y no hay día que no se ejercite. En Instagram se ha dejado ver con Georgina Rodríguez, su pareja, en algunas rutinas de ejercicios.

Para Georgina Rodríguez, lo que debe hacer Cristiano Ronaldo es dedicarse únicamente y exclusivamente a anotar goles semana a semana con la camiseta de Juventus. Es más, ella reveló al semanario italiano Sportweek las dos cosas que el portugués no hace por nada del mundo en la lujosa casa que tienen juntos en Turín.

"Es un súper papá y el mejor esposo que pudiera soñar, aunque no cocina. Después de entrenarse, se merere un buen plato de comida hecho con mucho amor en casa. Tenemos un chef aquí, pero a veces yo cocino", fue lo que dijo Georgina, en un primer momento, sobre Cristiano.

Cristiano y Georgina, una pareja que es inseparable

Georgina tuvo su primer contacto con Cristiano en una tienda Gucci. | Fuente: Difusión

No todo quedó allí ya que la modelo nacida en Argentina indicó que el cinco veces ganador del premio del Balón de Oro no se encarga de otros quehaceres del hogar.

"¿Si fueras él cambiarías un foco a seis metros del suelo? Mejor no. Le digo 'cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces'. Yo me ocupo del resto. Me encanta cuidar de mi casa y mi familia", añadió.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo viene de ser titular y anotar un gol en el 3-0 de Juventus frente al Spezia por la jornada 25 de la Serie A. Con la goleada en el bolsillo, la 'Vecchia Signora' se mantiene en el tercer lugar del torneo ahora con 49 puntos, a siete unidades del líder Inter de Milán.

NUESTROS PODCAST

La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que iniciará estudios clínicos para probar su vacuna en recién nacidos y niños de un año de edad contra el nuevo coronavirus. Se sabe que entre el 10% y 15% de los niños se infectan con este virus. El doctor Elmer Huerta explica más detalles al respecto.