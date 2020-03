El delantero se fue molestó tras no concretar su gol de penal. | Fuente: EFE

El exportero Stefano Sorrentino aseguró que atajarle un penal a Cristiano Ronaldo en la Serie A le impidió cambiar de camisetas con el astro portugués. En entrevista con Sky Sport, el exjugador del Chievo Verona afirmó que fue la primera vez que le atajaban un penal a CR7 en el torneo.

"Estábamos de acuerdo para intercambiar las camisetas, pero tras haber fallado el penalti [Cristiano Ronaldo] estaba muy enfadado. Nunca le había ocurrido en Italia", recordó Sorrentino sobre el partido de enero de 2019 que, a final de cuentas, acabó 3-0 a favor de la Juventus.

Asimismo, el exportero dio a conocer con qué camiseta se quedó al final. "En el túnel de los vestuarios nos cruzamos, [Cristiano Ronaldo] me dio un apretón de manos, me felicitó, pero tenía mala cara. Y no me dio la camiseta. Al final me llevé la de [Paulo] Dybala. Me ha ido bien de todas maneras", añadió.

Stefano Sorrentino disputó 363 partidos en la Serie A y ahora juega como delantero en el Cervo, equipo de la Seconda Categoria de Italia. Por su parte, el Chievo Verona descendió a la Serie B en la última temporada e intenta volver a la primera división.