Cristiano Ronaldo dejó Real Madrid para marcharse a Juventus. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo escogió el momento más inoportuno para contarle a Marcelo su intención de marcharse del Real Madrid. Lo hizo en un entrenamiento previo a la pasada final de la Champions League ante Liverpool, según reveló el propio jugador brasileño en una entrevista.

"Joder, estábamos entrenando para la final y él (Cristiano Ronaldo) me dijo: 'Me voy'", confesó Marcelo en una entrevista con Esporte Interactivo. Y fue precisamente tras ganar aquella final de Champions League que CR7 dio las primeras muestras de su deseo de abandonar el equipo madrileño.

"Fue muy bonito estar en el Madrid, en los próximos días daré una respuesta sobre mi futuro", declaró aquella vez la figura portuguesa. En otro momento, Marcelo opinó sobre la Juventus y los rumores que lo vinculan con el cuadro italiano: "Es un equipo espectacular desde la época de (Pavel) Nedved, contra el que jugué y con el que me cambié la camiseta. Pero soy del Real Madrid y tengo contrato con el Real Madrid".

Marcelo no la pasa bien en el Real Madrid. En las ultimas fechas se ha cuestionado su rendimiento y su estado físico. "Las críticas no me afectan, pueden decir cualquier cosa, inventar lo que quieran. Mi cabeza está enfocada en el trabajo", sentenció.