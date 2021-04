Neymar llegó al PSG en 2017 | Fuente: Instagram

'Playmaker' indiscutido. Neymar es el dueño del juego en París Saint Germain, de tal forma que pese a la derrota el último martes ante el Bayern Munich, fue elegido como el mejor por la clasificación de los frances a semifinales de la Champions League.

La razón radica en su importancia dentro del campo en materia ofensiva. Ante los bávaros fue constantemente el elemento donde el PSG le bajaba el ritmo a su rival, recibió la mayor cantidad de faltas (6) y además estuvo muy cerca de convertir: envió dos remates al travesaño.

No cabe duda que Neymar es imprescindible en el proyecto PSG, que en las últimas dos temporadas empieza a crecer a nivel Europa. Así, sabiéndose pieza clave, el brasileño tiene ya la respuesta sobre su futuro.

"Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el club). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes", dijo en 'TNT Sports' tras lograr su pase a 'semis' de la Champions.

En el caso de Neymar, no es la primera vez que es directo respecto a continuidad en París, aunque la operación estaría cerca de ser anunciada de forma oficial. Según publicó 'AS', consultando a una fuente del entorno del delantero, tiene todo cerrado con el campeón francés.

"La renovación está cerrada y solo falta el anuncio oficial. Algo que no se ha hecho todavía por temas comerciales y otros detalles. No hay más que negociar", señaló el citado medio.

Cabe recordar que Neymar tiene un contrato actual que lo une al PSG hasta junio del 2022, pero el nuevo vínculo mantendrá su alto salario (cerca de 29 millones de euros al año) y lo mantendrá en la institución hasta el 2026.

El '10' desea seguir brillando y sus recitales tendrán como función estelar el césped del Parque de los Príncipes por unos años más.





