La prensa europea ha tenido a Cristiano Ronaldo como protagonista en las últimas semanas. Primero se indicó que Chelsea lo quería, en tanto que luego hubo reportes sobre el deseo del jugador en llegar al Atlético de Madrid.

Pese a que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha manifestado que no hay chance que Cristiano Ronaldo se vuelva colchonero, medios del Viejo Continente insisten en ponerlo en el equipo que dirige el director técnico argentino Diego Simeone.

Ante ello, Cristiano usó su cuenta oficial en Instagram para pronunciarse en relación a los rumores que lo ponen fuera del Manchester United. 'CR7' respondió a una publicación del perfil 'Cristiano Ronaldo Ish'.

La respuesta de Cristiano Ronaldo a la prensa europea

Este último indicó que el crack portugués le dijo a su representante que se comunique con el United para gestionar una salida.

"Jorge Mendes le ha dicho al United que su representado es inflexible en irse (...) Sir Alex Ferguson ha intervenido, aunque en el club indican que no está en venta", se indicó.

Rápidamente, a modo de comentario, Cristiano Ronaldo dejó las cosas claras. "Imposible no hablar de mi un día. Si no es así, no ganan dinero. Saben que si no hacen eso no llaman la atención de las personas. Sigue así y quizás algún día tengas la noticia correcta", indicó el ex Real Madrid y Juventus.

En cuestión de minutos, la respuesta del también cinco veces ganar del premio Balón de Oro ganó miles de 'me gusta' y réplicas de parte de sus seguidores.

Cristiano, ausencia en el Manchester United

Hay que tener en cuenta que 'CR7', según reportaron en Europa, no desea seguir en el Manchester United debido a que los 'Red Devils' no han clasificado a la Champions. El equipo inglés únicamente llegó a la Europa League.

Precisamente, su equipo jugará este sábado un amistoso contra Atlético de Madrid. El delantero no fue convocado por el técnico Erik ten Hag.

