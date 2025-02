'CR7' piensa en grande: Cristiano Ronaldo se puso la meta de ser el dueño de varios clubes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piensa en grande. Cristiano Ronaldo, que este miércoles cumple 40 años, afirmó que le gustaría ser el dueño de varios clubes, en una entrevista transmitida en las últimas horas por el Canal 11, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

"Ser dirigente de un club no tiene ningún sentido. Si tengo la posibilidad de ser dueño ¿Por qué he de ser dirigente, director deportivo o CEO"?, se preguntó Cristiano Ronaldo.



"Por eso, es mi sueño -agregó-, y tengo la certeza de que lo voy a ser, e incluso digo más, no solo espero tener un club, sino varios", agregó Cristiano, quien a nivel de clubes actualmente se desempeña en Al Nassr de Arabia Saudita.



Cristiano tiene contrato en Al Nassr hasta mediados de 2025. | Fuente: @Cristiano

La palabra de Cristiano Ronaldo

'CR7' afirmó que para él cumplir 40 años y marcar todavía goles y hacer la diferencia no es algo que hubiera pensado hacer, "pero ha sido un desafío muy bonito".

Aun así, el exjugador del Real Madrid, el Manchester United o la Juventus admitió que cuando la gente le pregunta si todavía le gusta entrenar o si siente lo mismo que cuando tenía 20 años reconoció que "no es lo mismo", aunque todavía siente pasión.

"Sé que va a acabar de aquí a un año, dos o tres, no lo sé, tampoco me importa", zanjó Cristiano Ronaldo.

Por otra parte, en conversación con La Sexta, el internacional con la selección lusa -campeón de la Euro 2016- habló de Kylian Mbappé en Real Madrid.

"No sabe jugar de delantero, en mi opinión, no es que no sabe, no es su posición, si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de nueve, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar ahí. Yo no estoy dentro del área, aparezco dentro del área, hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. Tienen que protegerlo, le quiero mucho", sostuvo.

