Cristiano Ronaldo descartó jugar en la MLS: "En Arabia el campeonato es mucho mejor que en Estados Unidos"

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado siempre por ser frontal, decir lo que piensa y no tener pelos en la lengua. Este lunes, tras el amistoso ante Celta de Vigo, el astro portugués no tuvo problemas en 'dar con palo' no solo a la MLS, sino también a las ligas europeas.

Luego de perder 5-0 con Al-Nassr ante el cuadro español, fue consultado por si iría a Estados Unidos, donde volvería a coincidir con Lionel Messi, quien fue recientemente presentado como refuerzo del Inter Miami. "No, porque en Arabia el campeonato es mucho mejor que en Estados Unidos”, dijo de forma tajante.

En la misma línea, descartó regresar al 'Viejo continente'. "A Europa tengo claro que no volveré a jugar. La puerta está completamente cerrada. Quiero jugar en Arabia, como dije", manifestó.

Al cuestionarle los motivos, Cristiano Ronaldo se refirió no solo a su edad, sino también al nivel. "Tengo 38 años, también el fútbol europeo ha perdido mucha calidad... la única válida es la Premier League, están muy por delante de todas las demás ligas. Abrí el camino a la liga saudí y ahora todos los jugadores vienen aquí”, agregó.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo confirma que no volverá a jugar en Europa y palito a la MLS 😳



"La liga árabe es mucho mejor que la de Estados Unidos" 🔥 pic.twitter.com/UWDHAde0kx — Juan López (@Juanlopezf10) July 17, 2023

Al Nassr cayó ante Celta de Vigo

Fueron cinco los goles que el Celta de Vigo le hizo al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso internacional.

El primer '11' de Rafa Benítez fue Iván Villar; Kevin Vázquez, José Fontán, J.Aidoo, Domínguez; Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Carles Pérez, Luca De La Torre; Paciencia y Aspas. El entretiempo llegó con un empate a cero.

En la segunda parte, estuvieron Rubén, Mingueza, Unai, Gael, Carreira, Miguel, Baeza, el peruano Renato Tapia, Cervi, Williot y Larsen. Los tantos los marcaron Gael Alonso, Larsen (3) y Miguel Rodríguez.