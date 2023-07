Gareth Bale negó mala relación con Cristiano Ronaldo: "Nunca tuve un problema con nadie en Real Madrid"

Gareth Bale anunció en enero pasado su retiro del fútbol. En su momento, el galés se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, especialmente cuando brilló en el Real Madrid, club donde es considerado como una de las leyendas.

El excapitán de la Selección de Gales debutó con el Real Madrid el 14 de septiembre de 2013 y desde ese partido dejó su huella en el club más ganador de la Champions League. Anotó un tanto en el triunfo ante Villarreal en el Estadio de El Madrigal.

En nueve años, Bale sumó 106 goles (81 en LaLiga, 16 en Champions, 3 en Copa del Rey y 6 en Mundialito de Clubes) y dio 68 asistencias en 258 partidos disputados. Además, logró 19 títulos de los cuales 5 fueron en la Champions League.

Ahora, Bale se dedica a otras actividades, pero de vez en cuando recuerda cómo fue su paso por el Real Madrid.

"Una de las razones por la que me fui de la Premier, fue para jugar con Benzema y Cristiano Ronaldo. También para disfrutar del fútbol junto a genios como Luka Modric ó Xabi Alonso", señaló en entrevista con The Times.

"Sentí que era una oportunidad increíble ir a un club donde tenía jugadores increíbles. Quería jugar en el Real Madrid, por la camiseta blanca inmaculada, y hubo momentos increíbles, pero también hubo algunos momentos difíciles en los que te sientes muy solo cuando todos te critican, te silban y abuchean, especialmente la primera vez. Era bastante joven y no sabía cómo lidiar con toda esta presión y expectativa", agregó.

La presión en el Real Madrid

"Si jugaba mal cuando era más joven me lo llevaba a mi casa y nunca dormía bien. Poco a poco, aprendí a dejar los problemas en el trabajo, en los entrenamientos y en la ducha tras los partidos. Entonces, cuando lo hice, yo era feliz. Aprendí a lidiar con la presión y no tomarla tan en serio las críticas o los abucheos", afirmó Bale respecto a la presión que era sometido por los hinchas merengues.

"Todavía disfrutaba jugando, pero llegué a un punto en el que quería pasar más tiempo con mi familia porque mis hijos están creciendo tan rápido que sentía que me perdía mucho", agregó.

Asimismo Bale dijo que Cristiano Ronaldo y el resto de sus compañeros lo apoyaron cuando no jugaba bien. "Los compañeros me apoyaron todos. Sé que la gente habla de mi relación con Cristiano Ronaldo, pero nunca tuve un sólo problema con nadie. Creo que nunca tuve una discusión. Incluso en los momentos difíciles, fue bueno en el vestuario. Sinceramente, disfruté mucho mi tiempo allí, aparte de los pocos momentos en los que fue difícil en el campo. No tengo excusas. Tomé la decisión correcta». ¿Zidane? «Nunca tuvimos ninguna discusión, ninguna discusión acalorada. Nunca hubo ningún problema de mal comportamiento. Más bien no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, pero obviamente lo hizo muy bien con el Real Madrid y ganó tres Champions".

Para finalizar, Bale indicó que nunca tuvo una buena relación con la prensa en España, pues consideró que nunca lo perdonaron por no comportarse como un 'galáctico'.

"Solo quería jugar mi fútbol y luego desaparecer de nuevo en la oscuridad. Podría hablar español, pero no me gustaba porque solo quería hablarlo en privado y en silencio y no tener este gran alboroto a mi alrededor. Tal vez por eso me atacaron porque en realidad nunca doy mucho. Probablemente no me entendían como persona", culminó.

