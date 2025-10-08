Últimas Noticias
Cristiano Ronaldo sobre su retiro: "Espero seguir jugando unos años más, pero no muchos"

Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro
Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro | Fuente: X | Fotógrafo: @Cristiano
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Cristiano Ronaldo fue galardonado con el Globo Prestigio en los Portugal Football Globes.

Cristiano Ronaldo afirmó que espera "seguir jugando unos años más, pero no muchos", tras recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr, tras ser galardonado con el Globo Prestigio en los Portugal Football Globes, abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son "motivo de gran orgullo".

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con la Selección de Portugal para disputar los partidos por Eliminatorias para el Mundial 2026 contra Irlanda, el 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, pero Cristiano instó a "pensar en el presente". "Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá", afirmó.

Cristiano Ronaldo sigue sumando galardones

Hace algunas semanas, Cristiano Ronaldo recibió el premio la Mejor de todos los tiempos, en una gala organizada por la Liga de Portugal que, a su vez, destacó el legado de una "figura ineludible del deporte e ídolo de millones".

"Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor", dijo el delantero portugués de 40 años.

Tags
Cristiano Ronaldo Selección de Portugal

