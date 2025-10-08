Cristiano Ronaldo sobre su retiro: "Espero seguir jugando unos años más, pero no muchos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo afirmó que espera "seguir jugando unos años más, pero no muchos", tras recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr, tras ser galardonado con el Globo Prestigio en los Portugal Football Globes, abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son "motivo de gran orgullo".

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con la Selección de Portugal para disputar los partidos por Eliminatorias para el Mundial 2026 contra Irlanda, el 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez lidera el grupo F y podría asegurar su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, pero Cristiano instó a "pensar en el presente". "Nuestro objetivo es ganar nuestros dos próximos partidos. El Mundial ya se verá", afirmó.

22 anos de Seleção e de uma 𝗽𝗮𝗶𝘅𝗮̃𝗼 𝗶𝗻𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮́𝘃𝗲𝗹 ❤️‍🔥 #PortugalFootballGlobes pic.twitter.com/2gYcLlIKmj — Portugal (@selecaoportugal) October 8, 2025

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cristiano Ronaldo sigue sumando galardones

Hace algunas semanas, Cristiano Ronaldo recibió el premio la Mejor de todos los tiempos, en una gala organizada por la Liga de Portugal que, a su vez, destacó el legado de una "figura ineludible del deporte e ídolo de millones".

"Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor", dijo el delantero portugués de 40 años.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis