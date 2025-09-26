Últimas Noticias
Golazo de Cristiano Ronaldo: tremendo cabezazo contra Al Ittihad de Karim Benzema [VIDEO]

Cristiano Ronaldo con Sadio Mané e Íñigo Martínez.
Cristiano Ronaldo con Sadio Mané e Íñigo Martínez. | Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo anotó el segundo gol de Al Nassr en el duelo ante Al Ittihad por la liga de Arabia Saudita.

Al Nassr continúa en racha y este viernes lo dejó en claro de visitante en su encuentro ante Al Ittihad por la fecha 4 de la liga de Arabia Saudita. Sadio Mané y Cristiano Ronaldo anotaron los goles del equipo dirigido por Jorge Jesus.

A los 35 minutos, Cristiano Ronaldo amplió el marcador a favor de su equipo con una jugada que nació en los pies de Mané, que asistió al cinco veces ganador del Balón, que colocó el 2-0 en el King Abdullah Sports City.

Cuarto gol de Cristiano en el torneo saudí. Y con este ya suma 946 tantos en su carrera, quedando a 54 de su meta histórica: ser el primer futbolista en llegar a los 1.000 tantos.



Al Ittihad y Al Nassr: así arrancaron en partido

Al Ittihad: Al-Absi, Al-Mousa, Pereira, Al-Shanqiti, Mitai, Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho, Diaby, Bergwijn, Karim Benzema.

Al Nassr: Raghed Al-Najjar; Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ayman Yahya; Kingsley Coman, Ángelo, Marcelo Brozovic, Sadio Mané; Joao Félix; Cristiano Ronaldo.

