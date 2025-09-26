Golazo de Cristiano Ronaldo: tremendo cabezazo contra Al Ittihad de Karim Benzema [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al Nassr continúa en racha y este viernes lo dejó en claro de visitante en su encuentro ante Al Ittihad por la fecha 4 de la liga de Arabia Saudita. Sadio Mané y Cristiano Ronaldo anotaron los goles del equipo dirigido por Jorge Jesus.

A los 35 minutos, Cristiano Ronaldo amplió el marcador a favor de su equipo con una jugada que nació en los pies de Mané, que asistió al cinco veces ganador del Balón, que colocó el 2-0 en el King Abdullah Sports City.

Cuarto gol de Cristiano en el torneo saudí. Y con este ya suma 946 tantos en su carrera, quedando a 54 de su meta histórica: ser el primer futbolista en llegar a los 1.000 tantos.

🚨⚽ 2-0 Al-Nassr.



CRISTIANO RONALDO SCORES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOL GOL GOL GOL GOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HE CAN'T STOP SCORING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pic.twitter.com/QwhXbfY1w5 — FOOTY HUB (@footy_hubX) September 26, 2025

Al Ittihad y Al Nassr: así arrancaron en partido



Al Ittihad: Al-Absi, Al-Mousa, Pereira, Al-Shanqiti, Mitai, Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho, Diaby, Bergwijn, Karim Benzema.

Al Nassr: Raghed Al-Najjar; Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ayman Yahya; Kingsley Coman, Ángelo, Marcelo Brozovic, Sadio Mané; Joao Félix; Cristiano Ronaldo.