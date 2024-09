"Amo al Real Madrid": Cristiano Ronaldo reveló la fórmula ganadora en la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo continúa brillando en el fútbol mundial. Con 39 años, la estrella portuguesa sumó 901 goles al anotar en el triunfo de la Selección de Portugal ante su similar de Escocia por la Liga de Naciones.

Además, Cristiano fuera de las canchas continúa siendo tendencia, ya que subió un nuevo video en su canal de YouTube con Rio Ferdinand, quien es su amigo y excompañero en el Manchester United.

'CR7' habló de su etapa en el Real Madrid y la fórmula ganadora en la Champions League. “El Madrid es el tipo de equipo que no se rinde bajo presión. La gente dice que tiene suerte en la Champions, pero es suerte, es cerebro. Están preparados para estos momentos. El Bernabéu tiene esa aura diferente".

"La energía es diferente cuando los grandes equipos van allí. Marcan un gol, pero la presión puede con ellos. El Real Madrid es el mejor club de la historia del fútbol", agregó.

El amor de Cristiano por Real Madrid

“Gané muchos trofeos con el Madrid, gané todo. Fue un placer jugar en el Real Madrid durante 9 temporadas y ganar 4 Champions. Amo al Real Madrid. Cuando llegué, yo era el jugador más caro de la historia. Fue presión, pero creía en mí mismo. Si gané el Balón de Oro en la Premier, sabía que lo haría bien porque creo en mi talento. Fue difícil, es un país diferente, solo tenía 24 años, pero era muy positivo. Tenía claro que haría historia. Era un desafío y me gusta demostrarle a la gente que está equivocada. Fui muy feliz en el Madrid”, puntualizó Cristiano.

¿Será la mejor temporada de Real Madrid con Kylian Mbappé?

Cristiano Ronaldo, actual delantero de Al Nassr, no quiso confirmar si Real Madrid repetirá su exitosa campaña de la temporada pasada con la llegada del francés Kylian Mbappé.

"Si dices que el Madrid va a ser mejor o no, no lo sabemos. Mbappé está allí ahora, creo que el Madrid seguirá siendo fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado. Sólo Dios lo sabe. Tienen jugadores y un equipo fantástico. Creo que van a ser uno de los mejores del mundo”, concluyó.