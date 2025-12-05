El partido que todos sueñan: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se podrían enfrentar en cuartos de final del Mundial 2026

Lo que todos esperan. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, después de cinco intentos, podrían encontrarse en un partido de una Copa del Mundo por primera vez en sus carreras. Y es que, si no pasa nada raro en la fase de grupos del Mundial 2026; es decir, si quedan primeros en sus llaves, se enfrentarán en los cuartos de final del torneo.

En el caso de que hubiese alguna sorpresa, el encuentro entre Cristiano y Messi podría producirse antes. Por ejemplo, si Portugal termina primera de su grupo y Argentina como una de las mejores terceras, podrían enfrentarse en dieciseisavos de final el 3 de julio en Kansas City.

En el caso de que ambas queden segundas, y siempre que superen los dieciseisavos, se encontrarían en octavos de final el 6 de julio en Dallas. Y si Argentina queda primera de grupo y Portugal segunda, hasta la final no habría un posible duelo Cristiano-Messi.



Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo y las veces que no se han podido enfrentar

A lo largo de la historia, los Mundiales han sido caprichosos y no han dejado para la memoria un encuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En el primero en el que ambos participaron (Alemania 2006), solo podrían haberse enfrentado en la final. Y esto no fue posible porque Argentina fue eliminada en cuartos de final por Alemania en la tanda de penales y Portugal en semifinales ante Francia.



En Sudáfrica 2010, el duelo Cristiano vs Messi podría haber llegado en semifinales. Sin embargo, España se cruzó en el camino de Portugal en octavos y Argentina cayó en cuartos ante Alemania.



En Brasil 2014, la hecatombe en la fase de grupos del combinado luso evitó un posible duelo en cuartos en un Mundial en el que el combinado albiceleste llegó hasta la final que perdió frente a Alemania.



Rusia 2018 fue la edición en la que más cerca estuvieron ambos jugadores de verse las caras en un Mundial. Clasificados para octavos de final, si Portugal y Argentina se hubiesen pasado de ronda, Cristiano y Messi se habrían enfrentado en cuartos. Sin embargo, Uruguay y Francia evitaron de nuevo el duelo entre ambas estrellas.



Y en Qatar 2022, la final era el único partido en el que se habrían cruzado Cristiano y Messi. Sin embargo, aunque Argentina cumplió y llegó a la final que ganó a Francia, Portugal fue eliminada por Marruecos en los cuartos de final.

