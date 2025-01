Raphinha por el caso Dani Olmo: "Si yo estuviera en otro club, quizás pensaría si sería lo mejor estar aquí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un tema que aún trae cola. Y es que el Barcelona no ha podido inscribir a Dani Olmo y Pau Victor como jugadores de su plantilla luego de que LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazaran la documentación presentada por los culés.

Justamente, sobre Dani Olmo es que se han manifestado en el plantel del Barcelona. Esta vez fue el turno de Raphinha, uno de los capitanes, quien sorprendió al recomendar al mundo del fútbol que piense dos veces si es que el club catalán toca a su puerta.

"Si yo estuviera en otro club y veo la situación de Pau y Dani, quizá pensaría si sería lo mejor estar aquí", fue lo que sostuvo el extremo del Barcelona en conferencia de prensa.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

La palabra de Raphinha en relación a Dani Olmo. | Fuente: Barca One

Barcelona se manifiesta por Dani Olmo

Asimismo, el internacional con la Selección de Brasil dio cuenta que siempre ha sido frontal y que a él, particularmente, no le gusta lo que se viva en la interna culé.

"No te puede decir que no (que no incomoda la situación) porque sino estaría mintiendo. No soy el tipo de persona que le gusta mentir o contar historias", remarcó el también exfutbolista del Leeds United.

Por último, Raphinha manifestó que si bien conocía que en el Barcelona no se vive un buen momento económico, no dudó en firmar contrato. Siempre lo tuvo claro.

"Cuando he venido aquí, antes de fichar, sabía la situación del club. Que tenía 1 % de chances de jugar por esta camiseta y la verdad que esperé hasta el último momento. No me arrepiento de nada", agregó.

Lo que le viene al Barcelona

Estas palabras del delantero del Barcelona se dieron en la previa de lo que será el partido (miércoles) del cuadro que dirige Hansi Flick ante Athletic Club de Bilbao por semifinales de la Supercopa de España.

Si es que los blaugranas se imponen en la ronda de los cuatro mejores, jugarán en la gran final ante el que salga ganador de la llave del Real Madrid contra Mallorca.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo necesitas vivir en EE.UU. para ser ciudadano?

Descubre los requisitos de tiempo y presencia física que debes cumplir para solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Sabías que el plazo puede variar según tu situación? Aprende todo lo necesario en este episodio de "El Club de la Green Card". ¡Escúchalo ahora!