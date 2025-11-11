Dieciseisavos de final del Mundial Sub 17: equipos, llaves y horarios de los partidos

Arranca lo bueno. Este martes 11 de noviembre culminó la fase de grupos del Mundial Sub 17, donde las selecciones consideradas favoritas avanzaron sin problemas a los dieciseisavos de final.

De las siete selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, solo quedaron fuera Bolivia y Chile. El resto, se enfrentarán a cuadros complicados. Colombia, por ejemplo, jugará ante Francia, mientras que Paraguay hará lo propio ante Senegal.

Argentina y Brasil, primeras en sus llaves, tendrán rivales accesibles. La Albiceleste se verá la cara con México, que clasificó como peor tercero. Mientras que el Scratch jugará ante Canadá.

De acuerdo con la programación, los partidos de dieciseisavos de final se jugarán el 14 y 15 de noviembre.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?

Las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 son los siguientes:

Clasificados como primeros

Argentina

Austria

Italia

Estados Unidos

Brasil

Senegal

Venezuela

Suiza

Irlanda

Japón

Alemania

Francia

Clasificados como segundos

Zambia

Croacia

Corea del Sur

Portugal

Bélgica

Inglaterra

Uzbekistán

Malí

Burkina Faso

Colombia

Sudáfrica

Uganda

Clasificados como mejores terceros

Corea del Norte

Egipto

Paraguay

Canadá

Marruecos

República Checa

Túnez

México

Fechas y horarios de los partidos por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025

Argentina vs México

Portugal vs Bélgica

Suiza vs Egipto

Irlanda vs Uganda

Estados Unidos vs Marruecos

Zambia vs Malí

Brasil vs Canadá

Francia vs Colombia

Italia vs República Checa

Corea del Sur vs Inglaterra

Venezuela vs Corea del Norte

Japón vs Sudáfrica

Austria vs Túnez

Croacia vs Uzbekistán

Senegal vs Paraguay

Alemania vs Burkina Faso

¿Dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?

En Perú y en Sudamérica, los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.

