Dieciseisavos de final del Mundial Sub 17: equipos, llaves y horarios de los partidos

Arranca lo bueno. Este martes 11 de noviembre culminó la fase de grupos del Mundial Sub 17, donde las selecciones consideradas favoritas avanzaron sin problemas a los dieciseisavos de final.
De las siete selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, solo quedaron fuera Bolivia y Chile. El resto, se enfrentarán a cuadros complicados. Colombia, por ejemplo, jugará ante Francia, mientras que Paraguay hará lo propio ante Senegal.
Argentina y Brasil, primeras en sus llaves, tendrán rivales accesibles. La Albiceleste se verá la cara con México, que clasificó como peor tercero. Mientras que el Scratch jugará ante Canadá.
De acuerdo con la programación, los partidos de dieciseisavos de final se jugarán el 14 y 15 de noviembre.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?
Las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 son los siguientes:
Clasificados como primeros
- Argentina
- Austria
- Italia
- Estados Unidos
- Brasil
- Senegal
- Venezuela
- Suiza
- Irlanda
- Japón
- Alemania
- Francia
Clasificados como segundos
- Zambia
- Croacia
- Corea del Sur
- Portugal
- Bélgica
- Inglaterra
- Uzbekistán
- Malí
- Burkina Faso
- Colombia
- Sudáfrica
- Uganda
Clasificados como mejores terceros
- Corea del Norte
- Egipto
- Paraguay
- Canadá
- Marruecos
- República Checa
- Túnez
- México
Fechas y horarios de los partidos por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025
- Argentina vs México
- Portugal vs Bélgica
- Suiza vs Egipto
- Irlanda vs Uganda
- Estados Unidos vs Marruecos
- Zambia vs Malí
- Brasil vs Canadá
- Francia vs Colombia
- Italia vs República Checa
- Corea del Sur vs Inglaterra
- Venezuela vs Corea del Norte
- Japón vs Sudáfrica
- Austria vs Túnez
- Croacia vs Uzbekistán
- Senegal vs Paraguay
- Alemania vs Burkina Faso
¿Dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2025?
En Perú y en Sudamérica, los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.