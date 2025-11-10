Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 11 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el Mundial Sub 17

Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 11 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Programación de los partidos de hoy, martes 11 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA

12:45 p.m. | Roma vs Valerenga Kvinner - ESPN 5, Disney
3:00 p.m. | Lyon vs Wolsfburgo - Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs Paris FC - Disney+
3:00 p.m. | St. Polten vs Chelsea - Disney+

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

7:30 a.m. | Chile vs Canadá - Dsports, DGO
7:30 a.m. | Uganda vs Francia - DSports+, DGO
8:30 a.m. | Uzbekistán vs Panamá - DSports 6, DGO
8:30 a.m. | Irlanda vs Paraguay - DSports 4, DGO
9.45 a.m. | Burkina Faso vs Tayiistán - DSports 7, DGO
9:45 a.m. | Nueva Zelanda vs Austria - DSports 4, DGO
10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Malí - DSports 6, DGO

fútbol en vivo partidos de hoy Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025

