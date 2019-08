El 'Diez' argentino habló con Daniele de Rossi. | Fuente: AFP

Diego Armando Maradona reveló que su retiro del fútbol profesional fue muy duro. El 'Diez' argentino aseguró, en una reunión con Daniele de Rossi que captó TyC Sports, que pasó dos días llorando tras retirarse.

"Cuando queremos retiro, necesitamos estímulo. Vos vas a tener estímulo. Yo cuando dejé el fútbol me pasé dos días llorando. ¡Dos días llorando!", aseguró Maradona. "Es duro", respondió el ídolo de la Roma.

Asimismo, Maradona le aseguró que si el italiano se retira en Boca Juniors, se irá del fútbol tranquilo. "Si te retirás en Boca, encontraste el estímulo justo. Yo no tenía estímulo. A mí me venía a buscar el Paris Saint Germain o lo que sea, no. Ya había jugado en Boca. No tenía más. ¿A dónde iba a ir?", le dijo el argentino a De Rossi.

El ídolo de la Roma fue fichado por Boca Juniors tras pasar 19 años en el club italiano. Diego Armando Maradona ya le había dado la bienvenida a Daniele de Rossi, tras confirmarse su traspaso al club 'Xeneize'.